GASP, CHE FELTRI! IL DIRETTORE DI ‘LIBERO’ IN ESTASI PER LA 'DEA': “POVERO MILAN MASSACRATO DALL’ATALANTA E STORDITO COME UN PUGILE SUONATO. I BERGAMASCHI HANNO TRE COGLIONI COME BARTOLOMEO COLLEONI - BOBAN DURISSIMO: "È STATO IMBARAZZANTE. PIOLI? SIAMO SUPERCONTENTI" – PISTOCCHI: “BISOGNEREBBE AVERE IL PUDORE DI STARE ZITTI E VERGOGNARSI. COME HA FATTO GIGIO DONNARUMMA” (USCITO IN LACRIME DAL CAMPO) - VIDEO

Povero Milan massacrato dall’Atalanta e stordito come un pugile suonato. I bergamaschi hanno tre coglioni come Bartolomeo Colleoni. — Vittorio Feltri (@vfeltri) 22 dicembre 2019

PISTOCCHI TWEET

feltri

“Siamo super-contenti di Stefano Pioli, di come sta lavorando” Zvone Boban Dopo 10 partite di Pioli, con 12 punti, media 1.2 ( peggiore di quella di Giampaolo) e il 5:0 contro l’Atalanta bisognerebbe avere il pudore di stare zitti e vergognarsi. Come ha fatto Gigio Donnarumma

BOBAN

Da gazzetta.it

"È stato imbarazzante: questo non può essere il Milan". Non usa mezze parole Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, per definire il tracollo dei rossoneri a Bergamo. "Non pensiamo che in un anno o sei mesi si possa rifare il Milan di Berlusconi, ma i miglioramenti ci devono essere. C'erano stati negli ultimi due mesi e la sconfitta di oggi è una brutta batosta - aggiunge il dirigente milanista a Dazn e Sky -. Bisogna svegliarsi e reagire. Non sarà un bel Natale. È giusto essere tristi e sconcertati". Nonostante questo, però, Pioli non rischia niente: "Siamo super contenti di lui e di come sta lavorando: non ci sono dubbi", taglia corto il Cfo rossonero.

donnarumma in lacrime

All'orizzonte ci sarebbe il mercato di gennaio, ma con la squadra a distanza siderale dalla zona Champions League è difficile anche pensare a un intervento massiccio. "Cercheremo di fare il nostro meglio rispetto alle potenzialità che abbiamo. Certamente dovremo pensare bene a certe posizioni e migliorare la squadra. Succederà qualcosa e cercheremo di rinforzarci, di più non posso dire - non si sbilancia Boban-. La squadra è molto giovane, ma questa è la politica della società. Noi vorremmo essere subito competitivi, sappiamo bene che non lo possiamo essere e che ci vuole un po' di tempo per esserlo".

donnarumma in lacrime – atalanta milan 1 MASSARA MALDINI PIOLI GAZIDIS BOBAN boban maldini pioli meme 8 donnarumma in lacrime – atalanta milan