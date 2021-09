GASP! COME E' DIFFICILE SAPER PERDERE! - DOPO LA SCONFITTA CON LA SORPRENDENTE FIORENTINA DI ITALIANO, GASPERINI INIZIA A LAGNARSI: “RISULTATO DECISO DA EPISODI SU CUI NON SI CAPISCE NIENTE”. L’ATALANTA CONTESTA IL GOL ANNULLATO A ZAPATA E IL RIGORE SUBÌTO PER FALLO DI MANO. POI IL TECNICO SI LAMENTA PURE DEL MERCATO: “A BERGAMO SPESSO HO TROVATO DIFFICOLTÀ A POTENZIARE L’ATTACCO" (COSA NE PENSA PERCASSI?)

Andrea Losapio per corriere.it

La Fiorentina può sognare in grande? Forse è presto, ma certamente dopo ieri sera ha qualche certezza in più, perché vincere 2-1 a Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini, è qualcosa di insolito. Soprattutto se in panchina hai Nico Gonzalez e Castrovilli, Odriozola e Dragowski.

Italiano è riuscito a leggere benissimo la partita, anche con un po’ di fortuna per il primo gol annullato ai nerazzurri (Zapata tocca o meno il pallone? Il dettaglio sarebbe decisivo) e la carambola sul rigore, giusto, fischiato per fallo di mano di Maehle, rivisto sul telefono in panchina da Gasp, che ha poi protestato.

La differenza non è tutta qui, perché se è vero che Sportiello non fa una parata, la cattiveria dal dischetto di Vlahovic — rigori calciati entrambi molto vicino al palo — e i tanti contropiede in potenza, non concretizzati per un soffio, spiegano al meglio come i viola non abbiano rubato nulla. E l’Atalanta? Sonnecchiante, con qualche errore di troppo di Maehle e Djimsiti, si è svegliata troppo tardi, quando sono entrati Gosens e Miranchuk. A salvare il risultato finale ci ha pensato però Terracciano. Alla fine è Joe Barone a prendersi gli applausi sotto la curva.

DA gazzetta.it

"Siamo convinti che il risultato è stato determinato da episodi su cui ormai non si capisce più niente, spero che si faccia chiarezza perché è troppo difficile così". Gian Piero Gasperini aveva già espresso in maniera plateale in campo il suo dissenso per alcune decisioni arbitrali e lo conferma a fine gara, anche se l’Atalanta aveva già mandato a parlare il direttore generale Umberto Marino: "La parola bisognerebbe lasciarla a qualcun altro che dovrebbe interpretare e chiarirci questi episodi — ha detto il dirigente bergamasco a Sky — facciamo incontri, ci confrontiamo e vediamo episodi che non hanno una logica tecnica". Il tecnico della Roma, José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo Mourinho: "Non siamo al livello di Inter, Juve e Atalanta"

Inevitabile che la valutazione sugli episodi pesa, ma Gasp è andato anche oltre: "Non abbiamo regalato niente, abbiamo fatto la nostra partita. Sono molto contento della gara che abbiamo fatto, nel primo tempo ci sono stati episodi troppo pesanti contro di noi e questo ha condizionato la gara, ma la prestazione è andata bene.

Perdere così lascia molto rammarico e delusione, ma ragionando sulla stagione questa è una squadra che farà bene anche quest’anno, abbiamo giocato contro una squadra difficile e forte e abbiamo fatto un’ottima gara". Di nuovo poi sulle decisioni arbitrali, al microfono di Dazn: "Gli episodi li deve commentare chi sa di regolamento perché non si capisce più niente, è un regolamento che ha troppe interpretazioni, quando viene spiegato è tutto molto chiaro poi in partita... Se non ci fosse il Var... Speriamo in interpretazioni più possibile univoche ma non è così e questo crea confusione: potremmo scrivere un’antologia sui falli di mano".

percassi