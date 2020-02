19 feb 2020 23:06

GASP! UNA NOTTE DA “DEA” – L’ATALANTA RIFILA 4 PERE AL VALENCIA E VEDE I QUARTI DI CHAMPIONS - UNA LEZIONE DI CALCIO: A SEGNO HATEBOER (DOPPIETTA), ILICIC E FREULER (PER GLI SPAGNOLI IN GOL CHERYSHEV) - CAPELLO: “ATALANTA STILE LIVERPOOL MA MENO CINICA RISPETTO AD ALTRE PARTITE. GOLLINI HA FATTO 3 PARATE STREPITOSE. PER IL RITORNO CI VORRA’ PIU’ ATTENZIONE - GASPERINI? E' L'EMBLEMA DEL CALCIO ITALIANO NUOVO" - LA FOTO DELLA GIUSTIFICAZIONE SCOLASTICA DI UN PADRE PER IL FIGLIO TIFOSO - VIDEO