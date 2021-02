GASP! L’ATALANTA LIQUIDA LA SAMP E AGGANCIA LA JUVE AL TERZO POSTO. QUARTA VITTORIA DI FILA PER LA "DEA". GASPERINI, SQUALIFICATO, SCHERZA SULLA GUIDA DELLA SQUADRA DALLA TRIBUNA: “I GIOCATORI SONO IN GRADO DI METTERE IL PILOTA AUTOMATICO E FORSE NON HANNO PIÙ BISOGNO DI ME” – POI PARLA DI ILICIC, SOSTITUITO DOPO MEZZ’ORA CONTRO IL REAL: “HA FATTO LA SUA PARTE, L'IMPORTANTE È CHE…”

Lontano dal campo ha sofferto, si è agitato, ha preso appunti e parlato in continuazione, ma alla fine Gian Piero Gasperini può sorridere. E scherza sulla "guida a distanza": "Vorresti che le indicazioni arrivassero subito. Siamo comunque collaudati, i giocatori sono in grado di mettere il pilota automatico e forse non hanno più bisogno di me...". Poco importa se all'inizio contro la Samp la sua Atalanta abbia un po' faticato: "Bisogna sempre tenere conto dell'avversario, non è stata una gara facile.

Nella prima parte dell'incontro abbiamo sofferto di più, avendo comunque qualche opportunità di segnare. Poi è arrivato il gol di Malinovskyi e nel secondo tempo siamo andati molto bene. Il nostro campionato è molto equilibrato, quando incontri squadre di questa fascia è difficile per tutti. Non abbiamo vinte alcune partite, ma siamo in buona compagnia. Stavolta abbiamo condotto bene la gara, nei 90 minuti non si può avere sempre la supremazia, ma il risultato è giusto".

SU ILICIC E GLI ALTRI

Gasperini si sofferma poi sui singoli, partendo da Ilicic, entrato in campo nella ripresa: "È entrato in un contesto difficile, ha fatto la sua parte bene anche come punta centrale. Io sono sempre soddisfatto di lui, l'importante che abbia una buona condizione". Poi sugli esterni, "che per noi sono fondamentali: Gosens è straordinario nel trovare la porta e smarcarsi e ha la capacità tecnica di calciare. Maehle aveva fatto anche il suo primo gol, nonostante sia arrivato da poco dimostra di avere una bella personalità".

