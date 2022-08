NON C’E’ CRIPPA PER GATTI – STREPITOSA IMPRESA NEI 10.000 METRI DI YEMAN CRIPPA CHE CONQUISTA L’ORO E POI ESULTA COME CR7: "LA MEDAGLIA LA DEDICO A ME STESSO. NELL'ULTIMO GIRO HO VISTO CHE IL NORVEGESE, CHE ERA DAVANTI, ERA IN DIFFICOLTÀ E HO ATTACCATO” – BARTOLETTI ATTACK: “CARA RAI, NON È BELLO OBBLIGARCI A CAMBIARE RETE PER RAGIONI DI PALINSESTO A UN CHILOMETRO DALLA FINE DI UNA GARA!”