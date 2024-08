GASP: L’ATALANTA STA PERDENDO UN PEZZO DOPO L’ALTRO E GASPERINI E’ INCAZZATO NERO - DOPO IL KO DI SCAMACCA, CON KOOPMEINERS CHE SI E’ PROMESSO ALLA JUVENTUS, ANCHE LOOKMAN STA PER SALUTARE LA COMPAGNIA: L’ATTACCANTE NIGERIANO, CORTEGGIATO DAL PSG, HA CHIESTO DI NON PARTECIPARE ALLA TRASFERTA DI LECCE - L’EVENTUALE PASSAGGIO DI LOOKMAN AL PSG COMPLICHEREBBE I PIANI ANCHE DEL NAPOLI: SBARREREBBE LA STRADA A OSIMHEN VERSO LA TOUR EIFFEL…

Monica Colombo per il “Corriere della Sera” - Estratti

L’Atalanta delle meraviglie che tre mesi fa ha battuto il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League è un lontano ricordo. Di quella potenza offensiva rischia di non esserci più traccia e non solo perché Scamacca è stato operato per la rottura del crociato. Koopmeiners si è promesso alla Juventus, e l’esclusione dalla lista dei convocati per la prima di campionato contro il Lecce è l’ennesimo indizio per un addio che è dietro l’angolo.

Il problema è che dall’elenco dei giocatori di Gasperini (furibondo) è sparito anche Lookman, corteggiato dal Psg e determinato ad ascoltare la proposta dei francesi. Così, a sorpresa, il nigeriano ha chiesto di non partecipare alla trasferta in Salento. Se si aggiunge che El Bilal Tourè si sta per trasferire allo Stoccarda, si comprende la necessità del Gasp di colmare le lacune.

Qualora l’Atalanta perdesse due titolarissimi come il tuttocampista olandese e l’eroe della finale di Dublino, sarebbero necessari più rinforzi. Non solo, perciò, Samardzic che ieri ha effettuato le visite mediche. Tornerebbero di attualità il nome di O’Riley del Celtic ma pure quello di Nico Gonzalez, nel mirino anche della Juventus. L’eventuale passaggio di Lookman al Psg complicherebbe i piani anche del Napoli: sbarrerebbe infatti la strada a Osimhen verso la Tour Eiffel

