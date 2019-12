GASP! L’ATALANTA UMILIA IL MILAN: A BERGAMO FINISCE 5-0! – È LA PRIMA VOLTA IN 21 ANNI CHE I ROSSONERI PERDONO CON QUESTO RISULTATO. LA DEBACLE È TOTALE: LA SQUADRA DI PIOLI NON HA FATTO NEMMENO UN TIRO IN PORTA IN 90 MINUTI – DONNARUMMA, CHE HA GROSSE RESPONSABILITÀ SUL QUINTO GOL, ESCE DAL CAMPO IN LACRIME… – VIDEO

1 – IL MILAN NAUFRAGA A BERGAMO, L'ATALANTA VINCE 5-0: I NUMERI DI UN'UMILIAZIONE STORICA

L'Atalanta costringe il Milan ad un'umiliazione storica. Sono passati 21 anni dall'ultima volta che i rossoneri hanno perso 5-0 (all'Olimpico contro la Roma, maggio 1998), ma stavolta la sconfitta getta nel totale sconforto i tifosi, che da Bergamo speravano di uscire con una prova che restituisse loro un minimo di dignità e fiducia.

Invece il povero Diavolo viene spazzato via, uscendo dal campo a testa bassa e con numeri pesantissimi sul groppone: gli uomini di Stefano Pioli non hanno fatto neanche un tiro in porta in 90 minuti di gioco, concedendone addirittura 12. I quattro gol incassati in 20' del secondo tempo sono quindi stati una naturale conseguenza dell'atteggiamento remissivo dei rossoneri.

Il risultato finale sarebbe potuto essere ancora più pesante e getta nello sconforto il Milan, che pure sembrava in leggera ripresa con i 7 punti conquistati nelle ultime tre partite. Al Gewiss Stadium non c'è stata storia, troppo superiori l'intensità e l'organizzazione dell'Atalanta di che si è divertita e ha dato spettacolo per il proprio pubblico sulle ali di Gomez e Ilicic. Quest'ultimi sono gli uomini di maggior qualità e hanno letteralmente nascosto il pallone agli avversari, ma è tutta la squadra del Gasp ad essersi espressa su livelli altissimi.

La classifica è sempre più bella per i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, che chiudono l'anno in quinta posizione e con il miglior attacco del campionato grazie ai 43 gol messi a segno. Il Milan invece rimane inchiodato a metà classifica e soprattutto alla mediocrità. Smaltire le scorie di un 5-0 umiliante non sarà facile, la società dovrà dare un segnale sul mercato portando almeno un paio di giocatori in grado di alzare il tasso tecnico e il morale della squadra.

2 – ATALANTA-MILAN, GIANLUIGI DONNARUMMA ESCE DAL CAMPO IN LACRIME

Forse non tutti lo hanno notato. Ma la reazione di Gianluigi Donnarumma al termine di Atalanta-Milan spiega meglio la situazione dei rossoneri rispetto a cento articoli, filmati, analisi o quello che volete. Milan umiliato, massacrato per 5-0, la stagione diventa ufficialmente un incubo.

Non si salva nessuno, in campo tutti insufficienti. Donnarumma compreso, che ha grosse responsabilità sul quinto gol (anche se ha poi evitato il sei a zero). Ed eccoci, dunque, alla fine della partita. Triplice fischio e il portiere esce dal campo. In lacrime. Portandosi la maglietta sugli occhi per coprire la sua commozione, per coprire la vergogna e la disperazione che, con discreta evidenza, in quel momento provava.

