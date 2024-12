GASPERINI CERCA LA VENDETTA CONTRO ANCELOTTI - DOPO LA SCONFITTA IN SUPERCOPPA EUROPEA, L'ATALANTA TORNA AD AFFRONTARE IL REAL MADRID, STAVOLTA IN CHAMPIONS: UNA VITTORIA DELLA "DEA" POTREBBE METTERE SERIEMENTE NEI GUAI I "BLANCOS", CHE AL MOMENTO SONO 24ESIMI IN CLASSIFICA - L'INTER AFFRONTA IL BAYER LEVERKUSEN DI XABI ALONSO: INZAGHI PUNTA ANCORA SUL TURN OVER, IN ATTACCO CI SARA' TAREMI...

Inter e Atalanta viaggiano sulle ali dell'entusiasmo in campionato e sognano di continuare a farlo anche in Europa, per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, senza dover passare dalla grana playoff. È ancora presto per fare calcoli, […] ma un successo contro Bayer Leverkusen e Real Madrid farebbe fare agli uomini di Inzaghi e a quelli di Gasperini un passo importante verso la tanto ambita top 8.

I nerazzurri milanesi sono già sulla buona strada: 13 punti su 15 conquistati fin qui, secondi in classifica dietro solo al Liverpool di Slot, che le ha vinte tutte. […] Inzaghi dovrebbe puntare ancora sulle rotazioni, con Taremi, Carlos Augusto, Zielinski e Frattesi dal 1', forte di un'identità di gioco ormai inscalfibile. Dall'altra parte il 3-4-3 di Alonso con Wirtz come pericolo pubblico numero 1. Una vittoria farebbe dormire sonni tranquilli, ma il calendario (Sparta Praga in trasferta, Monaco in casa) lascia comunque ben sperare e contribuisce a non mettere eccessiva pressione sulla trasferta tedesca.

Per quanto riguarda i bergamaschi, naturalmente, l'attesa è alle stelle: al Gewiss Stadium arrivano i campioni in carica e in città c'è grande entusiasmo, dopo le 9 vittorie di fila in campionato, nonché voglia di rivincita in seguito alla sconfitta in Supercoppa ad agosto. […]

Il tecnico ha già ammonito i suoi di far attenzione all'eccessiva euforia, perché di fronte ci sarà una squadra che sembra essersi messa alle spalle il periodo di appannamento e che brama la rimonta dall'attuale 24° posto in classifica, che al momento la terrebbe solo per un soffio ai playoff. Ancelotti ritrova al 100% Bellingham e, con tutta probabilità, anche Vinicius dal 1', a completare il terzetto da sogno con Mbappé. La Dea punta a sfruttare l'inerzia positiva, per poi provare a blindare la qualificazione a fine gennaio, quando a Bergamo arriverà lo Sturm Graz. A quel punto la trasferta di Barcellona potrebbe diventare solo l'occasione per mettersi ancora in mostra su un palcoscenico di prestigio.

