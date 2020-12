GATTUSO, CHE SUCCEDE? IL NAPOLI, CHE HA GIA’ COLLEZIONATO 5 SCONFITTE, E' SENZA GIOCO, HA UN POSSESSO PALLA STERILE E COSTRUISCE POCHE PALLE GOL. DE LAURENTIIS FURIBONDO MANDA LA SQUADRA IN RITIRO – VARRIALE: “LE ASSENZE SI SOMMANO A CARENZE STRUTTURALI (AD ESEMPIO GLI ESTERNI BASSI) E ERRORI TATTICI. SI SALVA SOLO LOZANO CHE SI INFORTUNA…”

Antonio Giordano per corrieredellosport.it

La seconda sconfitta consecutiva, la quarta (in campo) ha spinto Aurelio De Laurentiis ad intervenire e in maniera decisa: Napoli immediatamente in ritiro, da oggi, per tentare di analizzare l’inaspettata prestazione dell’Olimpico di Roma e un 2-0 che la Lazio ha imposto senza trovare resistenza in una squadra opaca, quasi invisibile.

E’ il momento peggiore della gestione Gattuso, il punto tecnicamente più basso, toccato con una gara priva di mordente ma anche di idee che hanno suggerito a De Laurentiis di irrompere per imprimere una sterzata ad un gruppo apparso spento. Il Napoli è già lontanissimo dal Milan (che ha invece otto punti di vantaggio), ma anche dall’Inter (dal quale sta a meno sette): il rischio che i posti Champions si riducano comincia a preoccupare De Laurentiis.

Il club partenopeo ha pubblicato sulle proprie pagine social il comunicato che annuncia il ritiro: "Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino". La squadra alloggerà all'hotel Britannique a Napoli.

VARRIALE

Da ilnapolista.it

Il giornalista Rai Enrico Varriale commenta Lazio-Napoli su Twitter. Definisce il Napoli visto in campo all’Olimpico il peggiore della stagione, che ha sfidato un’ottima Lazio. Il Napoli è apparso irriconoscibile rispetto al match con l’Inter scrive, e aggiunge:

“le assenze nella squadra di Gattuso, irriconoscibile rispetto alla gara con l’Inter, si sommano a carenze strutturali (ad es. gli esterni bassi) e errori tattici. Si salva solo Lozano che si infortuna”.

CORSPORT: NAPOLI, GIOCO PIATTO

Da ilnapolista.it

Sono bastati due gol, alla Lazio, “per spedire il Napoli forse più brutto della stagione al tappeto”, scrive il Corriere dello Sport. Adesso, compreso il 3-0 a tavolino contro la Juve, sono cinque le sconfitte della squadra di Gattuso. E quella contro la Lazio è la seconda consecutiva dopo l’Inter.

“Troppe per inseguire lo scudetto e resta la fotografia sbiadita dell’Olimpico. Gioco patto, possesso palla sterile, zero invenzioni e ancora meno palle gol. Mancavano Osimhen, Insigne e Mertens. Hanno costruito poco, quasi niente, Fabian Ruiz e Bakayoko. Pericoloso solo Lozano, finito ko nella ripresa. Scena muta di Politano. Petagna non è stato mai messo in condizione di fare male”.

