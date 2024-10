GET PEP! - GUARDIOLA SARÀ IL NUOVO C.T. DELL'INGHILTERRA? IL "TELEGRAPH" CANDIDA L'ALLENATORE DEL MANCHESTER CITY ALLA PANCHINA DELLA NAZIONALE DEI "TRE LEONI": "SAREBBE IL PROGETTO PIÙ AMBIZIOSO DELLA F.A. DA QUANDO HA ACQUISTATO, DEMOLITO E RICOSTRUITO WEMBLEY" - DURANTE L'INTERVISTA A "CHE TEMPO CHE FA", IL TECNICO HA DETTO: "LASCIARE IL CITY? NON HO ANCORA DECISO, PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO"

“Pep Guardiola ha lasciato la porta aperta alla possibilità di diventare il prossimo commissario tecnico dell’Inghilterra. Guardiola non ha escluso l’idea di prendere in carico l’Inghilterra la prossima estate, quando scadrà il suo contratto con il Manchester City“. Lo scrive il Times.

Evidentemente il quotidiano inglese ha visto la puntata di Che Tempo Che Fa di ieri, quando Fabio Fazio ha chiesto a Guardiola notizie sul suo futuro.

«Lasciare il City? Non è vero, non ho ancora deciso», ha detto Pep. «E non è nemmeno vero che sarò il prossimo allenatore dell’Inghilterra. Se l’avessi deciso lo direi… Non lo so neanche io, può succedere di tutto».

Uno degli amici di lunga data di Guardiola, Txiki Begiristain, lascerà il City alla fine della stagione. Guardiola è estremamente vicino a Begiristain, suo ex compagno di squadra del Barcellona. «Uno dei motivi per cui ho esteso il mio contratto due volte è perché Txiki è qui», aveva detto Guardiola nel 2021. Dalla prossima stagione Begiristain non sarà più il direttore sportivo.

Il Telegraph candida Guardiola a ct: “Sarebbe il progetto più ambizioso per la federcalcio”

Alcune voci accostano Tuchel alla panchina dell’Inghilterra, ma il Telegraph pensa in grande e candida Guardiola a ct degli inglesi.

Scrive il Telegraph:

“Quando si tratta di scegliere il prossimo ct dell’Inghilterra, la Football Association potrebbe puntare alle stelle? Se così fosse, ci sarebbe un solo uomo in lizza: il grande allenatore della sua generazione e sei volte vincitore della Premier League, Pep. Prendere lui sarebbe il progetto più ambizioso della Football Association da quando l’organo di governo ha acquistato, demolito e ricostruito Wembley.

Dopo il fallimento di Lee Carsley a Wembley giovedì sera, le opzioni si stanno rapidamente restringendo. I due responsabili della Football Association – John McDermott, il direttore tecnico, e Mark Bullingham, l’amministratore delegato – non hanno iniziato ancora iniziato a esaminare candidati alternativi”.

