GHIACCIO BOLLENTE – ARIANNA FONTANA, L’ATLETA PIÙ MEDAGLIATA DI SEMPRE NELLA STORIA DELLE OLIMPIADI, SALTA I MONDIALI IN CANADA – DOPO AVER ATTACCATO I COLLEGHI DOTTI E CASSINELLI COLPEVOLI SECONDO LA SUA VERSIONE DI AVERLA FATTA CADERE VOLONTARIAMENTE IN ALLENAMENTO, LA SQUADRA AZZURRA DEL GHIACCIO E’ IN SUBBUGLIO – E SI DICE CHE QUALCUNO SIA PRONTO ANCHE AD ADIRE LE VIE LEGALI CONTRO LA PATTINATRICE…

ARIANNA FONTANA RACCONTA CHI E COME L’HA FATTA CADERE: "DOTTI E CASSINELLI FANNO TRAIETTORIE PERICOLOSE DAVANTI A ME, E MI DICONO CHE NON MI VOGLIONO AGLI ALLENAMENTI. IL GIORNO DEL CONTATTO CON DOTTI ARRIVA: A 50 KM/H CONTRO LE BALAUSTRE" - L’ATLETA PIÙ MEDAGLIATA ALLE OLIMPIADI ATTACCA IL PRESIDENTE DELLA FEDERGHIACCIO GIOS: “HA DETTO CHE I RAGAZZI SONO GLI SPARRING PARTNER IDEALI PER CRESCERE. QUINDI IL CONTATTO IN PIENA VELOCITÀ CON UN UOMO CHE PESA VENTI CHILI PIÙ DI ME SAREBBE UTILE? MA DI COSA STIAMO PARLANDO? E’ UN AMBIENTE TOSSICO. IN ITALIA È UN ASILO…"

Si chiude ufficialmente la stagione di Arianna Fontana che ha deciso di non prendere parte ai mondiali che si svolgeranno dall’8 al 10 aprile a Montreal, in Canada. Una decisione scaturita dal fatto che Arianna non si senta nella forma ideale per affrontare un evento così importante.

Lo ribadisce anche la plurimedagliata olimpica sulla sua pagina facebook: “Si, confermo… È la fine di questa incredibile stagione olimpica. Preparare a vivere e gareggiare in un mondiale post Olimpiadi, non è semplice. La stagione è stata lunga e ho dato tutto quello che avevo, emotivamente e mentalmente, alle Olimpiadi”.

La presa di posizione di Arianna Fontana fa capire quanto tenga ad essere sempre competitiva: non vuole soltanto esserci per onor di firma. “Partecipare ad una competizione scarica, senza la grinta che mi avete visto tirar fuori in pista a Pechino, non sarebbe da me…Quindi niente Mondiali, come molti altri atleti che hanno già annunciato la loro assenza in queste settimane”.

