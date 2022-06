LA GHIGLIOTTINA DI MBAPPÉ – IL "RE SOLA" DEL PSG, DOPO IL RINNOVO MONSTRE E’ IL PADRONE ASSOLUTO DI UNO SPOGLIATOIO DIVISO IN CLAN E VUOLE MANDARNE VIA 14 (COMPRESI POCHETTINO E NEYMAR) – ECCO CHI SONO GLI INDIZIATI A LASCIARE PARIGI – I MEDIA FRANCESI PARLANO DI UN POSSIBILE INCONTRO TRA IL PSG E ZINEDINE ZIDANE...

Salvatore Riggio per il Corriere della Sera

macron mbappè

Sembrava destinato al Real Madrid, invece il dietrofront di Kylian Mbappé di restare al Psg ha fatto infuriare tutta la Spagna (e non solo i tifosi delle Merengues), come se fosse un atto dovuto quello che un fuoriclasse debba per forza giocare nella Liga come in passato hanno fatto campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar.

Per restare a Parigi, però, Mbappé ha preteso di essere il comandante supremo di uno spogliatoio già di per sé diviso in clan. Al di là dell’aspetto economico (90 milioni di euro in tre anni più 130 milioni di euro alla firma, qualcosa di mostruoso), l’attaccante ha presentato – al presidente Nasser Al Khelaifi – una lista nera di 14 nomi che vuole vedere lontano dal club.

kylian mbappe alla premiazione del miglior giocatore di francia

E le personalità sono eccellenti. In sostanza, Mbappé non risparmia nessuno. Il primo nome della lista è quella del tecnico, Mauricio Pochettino, ed è per questo che nei giorni scorsi era trapelata dai media francesi un’indiscrezione su un possibile incontro tra il Psg e Zinedine Zidane. Ma ci sono anche Neymar (arrivato nel 2017 per 222 milioni di euro e fresco anche lui di rinnovo fino al 2025), Mauro Icardi, Danilo Pereira e Leandro Paredes. Invece, gli altri indiziati a lasciare Parigi sono Thilo Kehrer, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Pablo Sarabia, Bernat e Idrissa Gueye.

kylian mbappe alla premiazione del miglior giocatore di francia

Stessa sorte toccherà anche ai portieri Colin Dagba e Sergio Rico. Salvi, quindi, sia Gigi Donnarumma sia Keylor Navas. Il problema tra questi nomi resta quello di O Ney. Costa troppo, ha un ingaggio elevatissimo di quasi 41 milioni di euro, che nessuno può permettersi. Solo il fondo Pif, proprietario in Premier del Newcastle, ma che trova grandi difficoltà ad attirare campioni nella rosa dei Magpies. Ma se Mbappé ha deciso così, allora il Psg farà di tutto pur di accontentarlo.

kylian mbappe alla premiazione del miglior giocatore di francia mbappè messi neymar