GIA’ L’AQUILA D’AUSTRIA LE PENNE HA PERDUTE – SCONCERTI: "È STATA DIFFICILE E QUESTO L'HA RESA BELLA. IL GIOCO MENO. MA CI STAVAMO ABITUANDO MALE, SEMPRE SPAZI, FANTASIA E GOL. LA NOSTRA FORZA SONO STATI I CAMBI. ORA SERVIREBBE IL RITORNO DI CHIELLINI. FONDAMENTALE CONSERVARE SPINAZZOLA E RITROVARE IN FRETTA BARELLA E VERRATTI - DA WEMBLEY ESCE UN' ITALIA PIÙ COMPLETA. NON ABBIAMO L' OBBLIGO DI..."

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

È stata difficile e questo l' ha resa bella. Il gioco meno, ma non molto meno. È solo che ci stavamo abituando male, sempre spazi, sempre fantasia e gol.

italia austria

L' ha decisa chi doveva, Chiesa, con un gol dei suoi, tutto elettricità e tiro da spiaggia.

Toccava a lui alla fine il compito duro, spezzare una partita soffocata dalla propria gravità e dalla forza fisica degli avversari. L' Austria ci ha messo in difficoltà senza mai essere realmente pericolosa.

Anche il gol di Arnautovic annullato è stato un mezzo infortunio di posizione di Donnarumma. Abbiamo fatto fatica a costruire, a liberarci, ma c' erano dieci austriaci dietro il pallone. Sono mancate a lungo le fasce laterali, sono stati stretti e fuori misura Berardi, Insigne, perfino Verratti e Barella, condannati a un gioco triste di palleggio soffocato.

italia austria

Nel cercare la velocità e la pressione alta ci siamo a volte allungati lasciando campo teorico all' Austria, abbiamo avuto più stupore che paura, pensavamo di vincere prima e più facilmente. Ma nessuno ha mai detto che sarebbe stato sempre facile. La nostra forza sono stati i cambi, i cambi a loro volta danno il segno della potenza di una squadra.

L' Austria non ha sostituito nessuno per tutti i primi cento minuti. Si esauriva in se stessa. Noi abbiamo una continua discussione aperta, abbiamo chi fa gioco e chi rompe le partite, siamo larghi, poco gestibili perché possiamo sempre rinnovarci. Da questa sera difficile di Wembley esce un' Italia più discutibile ma più completa. Non abbiamo l' obbligo di essere sempre grandi per vincere.

italia austria

Possiamo farlo in modo alla fine netto anche andando oltre le difficoltà. L' Austria è stata una splendida squadra di mediani, l' Italia ha confermato la sua differenza tecnica. Poteva andare peggio, in due episodi ci è andata anzi molto bene, ma abbiamo dato veramente tanto alla partita. Adesso comincia il lavoro serio per Mancini, le certezze dell' abitudine sono saltate, le formazioni andranno contrattate con la fatica e il carico di infortuni.

Servirebbe il ritorno di Chiellini, è fondamentale conservare Spinazzola, proteggerlo di più sul campo limitandogli i compiti all' essenziale.

Servirà ritrovare in fretta Barella e Verratti, ma ormai è chiaro che l' Italia ha cominciato a camminare nel futuro.

italia austria italia austria italia austria immobile italia austria