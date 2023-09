GIANNELLI D’ITALIA – IL CAPITANO DELL’ITALVOLLEY SIMONE GIANNELLI CHE HA SFODERATO UNA PRESTAZIONE SONTUOSA CONTRO LA FRANCIA IMPREZIOSITA DA UN PUNTO NO-LOOK CHE E’ ARTE PURA (VIDEO), MANDA UN MESSAGGIO A MATTARELLA CHE SARA’ SABATO IN TRIBUNA: “AL CAPO DELLO STATO DIMOSTREREMO QUANTO AMIAMO QUESTA MAGLIA” – “I MIEI COLPI? STUDIO TANTISSIMO. POI RINGRAZIO I MIEI GENITORI PER AVERMI FATTO COSÌ ALTO” – IL CENTRALE LEANDRO MOSCA: “DOMANI IN FINALE VOGLIAMO SPACCARE TUTTO” – VIDEO

leandro mosca

(ANSA) "Ero pieno di adrenalina, sono contento della prestazione, non potevamo sperare in una serata migliore. Domani in finale contro la Polonia vogliamo spaccare tutto". Il giovanissimo centrale dell'Italvolley Leandro Mosca, dopo la semifinale da titolare, si prepara all'ultimo atto del torneo, in programma domani al PalaEur di Roma. Sotto la guida di un maestro di volley come Fefè De Giorgi e grazie al contributo dei veterani, l'azzurro ha imparato molto, soprattutto "di non pensare all'errore appena commesso, ma alla palla subito dopo"

SIMONE GIANNELLI

Mattia Chiusano per www.repubblica.it - Estratti

simone giannelli

“Simone Giannelli ha fatto delle cose stasera… ma non fatemi parlare dei singoli: devo vincere l’Europeo”. Fefé De Giorgi ha una capacità di sintesi incredibile, mascherata da affabilità, e poche parole nascondono tanto. Dopo aver demolito la Francia, per battere anche la Polonia in finale serve il gruppo, entità suprema per il ct, ed è necessario non dare troppo risalto a chi invece sta mettendo in mostra numeri da fuoriclasse assoluto, gesti che possono anche uscire dai confini della pallavolo e diventare estetica. Simone Giannelli, palleggiatore azzurro, Mvp dell’ultimo Mondiale, protagonista di questo Europeo.

Giannelli, ha riempito la partita con la Francia di gesti pregiati, come un’alzata a una mano.

“Devo ringraziare i miei genitori perché sono alto, ho braccia lunghe, ogni tanto riesco a salire e prendere palle che vanno dall’altra parte".

Nel secondo set ha impressionato una schiacciata.

simone giannelli

“È stato bravissimo Lavia che mi ha lasciato senza muro davanti, ho dalla mia parte i centimetri, la capacità di saltare, quando posso mi aggiungo un pochino anch’io a quelli che fanno punti”.

Ha praticato tanti sport prima di scegliere il volley, l’ha aiutata anche questo?

“Non so cosa pensa il mio cervello, sicuramente il tennis può avermi aiutato, ci ho giocato tantissimi anni, lo guardo parecchio. Si tratta sempre di coordinazione occhio-mano, manca la racchetta però ci sono delle similitudini. A volte vanno bene, a volte no, stavolta sono contento”.

Quanto è studio e quanto improvvisazione nei suoi colpi?

italia francia giannelli

“Studio tantissimo, bisogna essere consapevoli e preparati sempre, in qualsiasi cosa. C’è anche tanta autoanalisi su me stesso, su cosa posso fare meglio in ogni occasione. Nel terzo set per esempio abbiamo provato un brivido, perfetti non si può essere, diciamo che siamo stati bravissimi ad essere imperfetti in quel momento. Quelle sono situazioni che si possono migliorare, solo così si può crescere, e noi lo vogliamo”.

La Polonia l’avete già battuta, addirittura a casa loro.

“Il passato è passato, mi interessa poco. Loro sono una squadra incredibile, con una battuta fantastica. Ci sarà da soffrire tanto. Ma anche noi siamo incredibili, dovremo giocare con la testa”.

(...)

Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Che bello, sono contentissimo, lo ringrazio per voler venire a vederci. Spero di potergli offrire lo stesso spettacolo della Francia, siamo orgogliosi di rappresentare questa maglia e di poterlo fare davanti a lui”.

simone giannelli italia francia giannelli sbertoli