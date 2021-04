GIGI & GIGIO, DESTINI INCROCIATI – I GIOCHI DI MERCATO DI JUVE E MILAN: BUFFON VUOLE PIÙ SPAZIO E ASPETTA UNA CHIAMATA DA AGNELLI CHE CORTEGGIA DONNARUMMA – NELLA TRATTATIVA DEL PORTIERONE PER IL RINNOVO CON IL MILAN UN PESO DECISIVO AVRA’ LA CHAMPIONS (SE I ROSSONERI NON SI QUALIFICANO, GIGIO VOLA ALTROVE). UNA CHIAVE PER IL CLUB ROSSONERO POTREBBE ESSERE L'INSERIMENTO DI UNA CLAUSOLA…

Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

Avere due mezzi problemi - un dodicesimo che scalpita e un numero uno che attraversa un momento di flessione - e ritrovarsene con uno potenzialmente grosso, al punto da dover specificare che «il titolare è Szczesny».

Andrea Pirlo ha superato alla grande il delicatissimo bivio dello «spareggio» Champions contro il Napoli, ma nello zaino ha un peso in più, perché la scelta di far giocare Buffon nella sfida in questo momento più importante non è semplice turnover, ma diventa di natura tecnica. E il depistaggio della vigilia non fa che avvalorare questa tesi: «Gigi in campo? Era una cosa già pensata. Ma siccome c' era stata qualche critica nei confronti di Szczesny, vi ho detto che avrebbe giocato lui - ha spiegato il tecnico juventino -. Ma avevo già in testa Gigi.Tek resta il titolare».

Già il fatto che sia necessario sottolinearlo è significativo, perché dal rientro di Buffon da Parigi i patti e le gerarchie sembravano molto chiari. Rispetto a un anno fa però Buffon (che ha messo sui social una foto di un suo rinvio con la didascalia ironica «costruzione dal basso») ha un rendimento migliore e nelle sue undici presenze, fra cui quella al Camp Nou, la Juve non ha mai perso. Una coincidenza. Ma vedere (e sentire dal vivo) come Gigione dirige ancora la difesa e non solo quella, ha ricordato quanto pesi il suo carisma.

I dubbi qua e là seminati da Szczesny (con il Porto e nel derby) completano il quadro in vista della prossima stagione: Buffon è anziano, ma vuole più spazio o magari provare un' altra esperienza, anche se offerte concrete ancora non ci sono. Un' eventuale chiamata di Agnelli potrebbe sistemare le cose e far sentire il portiere ancora importante.

D' altra parte la concorrenza rischia di logorare il collega.

Senza dimenticare che Perin è di proprietà bianconera e che su Audero, venduto due anni fa alla Samp per 20 milioni, c' è un' ipotesi di riacquisto.

L' intreccio dei portieri insomma rischia di diventare intrigo, se si pensa a Gigio Donnarumma, al quale la Juve è interessata da tempo. E lo è a maggior ragione ora che va a scadenza. Da anni Madama corteggia il ragazzo, promettendogli non tanto uno stipendio top - quello ce l' ha già, guadagna 6 milioni all' anno da quando ne aveva 17 - quanto un palcoscenico all' altezza del suo talento, vale a dire la Champions. Gigio non l' ha mai giocata e ha l' ambizione sacrosanta di diventare protagonista anche nelle notti europee che contano. Non è un caso che la grande coppa rivesta un ruolo decisivo nella partita del rinnovo del contratto col Milan, in scadenza fra meno di tre mesi.

Gigio è milanista e sogna di giocare ad alti livelli con la sua squadra del cuore, ma è chiaro che se il Diavolo non riuscisse a centrare l' obiettivo chiudendo fra le prime quattro lo scenario cambierebbe totalmente. La Champions è decisiva. Ecco perché Raiola continua a prendere tempo. E più passano i giorni più cresce la tensione in casa rossonera. Niente ultimatum, ma è chiaro che la situazione si fa sempre più complicata.

Non c' è solo la Juve in agguato: occhio anche il Psg dell' ex dt Leonardo. Maldini ha alzato l' offerta a 8 milioni netti per 4 o 5 anni, ma Raiola continua a prendere tempo, convinto che il valore del suo assistito si sia alzato nell' ultima stagione.

Una chiave per il Milan potrebbe essere inserire una clausola rescissoria non elevata, attorno ai 30 milioni, che permetterebbe al portiere di andarsene fra un anno o due nel caso in cui la crescita della squadra si arrestasse, ma il Milan non è affatto convinto. Non è un caso che il ds Massara si stia guardando attorno nel caso in cui la trattativa fallisse: l' obiettivo numero uno è Musso, l' Udinese chiede 25 milioni. Ma l' obiettivo primario è tenere Gigio. Per riuscirci, il Diavolo è disposto (quasi) a tutto.

