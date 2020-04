DEI GIOCHI OLIMPICI NON V’E’ CERTEZZA ANCHE NEL 2021: "SE NON È TUTTO RISOLTO SARANNO ANNULLATI" - IL PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DELL'OLIMPIADE DI TOKYO, YOSHIRO MORI: "È NECESSARIO CHE LA PANDEMIA SIA SOTTO CONTROLLO"

Tutto in divenire, niente di certo in questa drammatica situazione di emergenza mondiale. Nemmeno se si parla della prossima estate, nemmeno se in ballo c’è un’Olimpiade. A far tremare gli sportivi sono arrivate ora le dichiarazioni di Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo, Yoshiro Mori: "Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l'Olimpiade sarà annullata", ha detto in un’intervista al giornale giapponese Nikkan Sports.

I DUBBI DEI MEDICI

Nessun ulteriore rinvio dunque dopo quello che ha portato i Giochi in programma quest'estate al prossimo anno. Certo, manca molto tempo, ma anche dal Giappone il messaggio che arriva è un invito alla prudenza, a cui si aggiunge quello dei responabili del settore sanitario. Il presidente dell'Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura, ha aggiunto infatti: "A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare l'Olimpiade nel 2021. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l'epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale".

