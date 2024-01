GIOCHI PERICOLOSI - A RISCHIO LA CERIMONIA D’APERTURA DELLE OLIMPIADI DI PARIGI CHE NON SARA' ALLO STADIO MA LUNGO LA SENNA: IMPOSSIBILE GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ATLETI E DELLE 600 MILA PERSONE ATTESE - AL MOMENTO NON È STATA INDIVIDUATA (È LA PRIMA VOLTA) UNA TRIBUNA AUTORITÀ PER I CAPI DI STATO – IL 52% DI PARIGINI E’ PRONTO A LASCIARE LA CITTÀ IL PROSSIMO 26 LUGLIO MENTRE IL 44% CONSIDERA UN PESSIMO AFFARE LE OLIMPIADI…

Marco Bonarrigo per il "Corriere della Sera" - Estratti

SENNA CERIMONIA INAUGURALE GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024 - 2

L’appuntamento è fissato da anni: alle 20.30 del prossimo 26 luglio sulle sponde parigine della Senna dovrebbe andare in scena la più spettacolare cerimonia di apertura dei Giochi olimpici estivi di sempre. Non più un evento che ruota dentro a uno stadio (per quanto grande e allestito in modo affascinante come a Pechino o Londra) ma una sfilata di migliaia di atleti su barconi lungo 6.200 metri di un fiume che si trasforma in stadio, dal ponte d’Austerlitz ai piedi del Trocadéro.

Ma le nuvole sulla Senna e i dubbi sull’evento si accumulano ormai da settimane. «C’è ovviamente un piano B e anche un piano C per la cerimonia in caso di minacce conclamate» ha ammesso per la prima volta alla vigilia di Natale il presidente della Repubblica Emmanuel Macron che aveva negato la possibilità fino al mese scorso, rispondendo alle domande di chi vede in questa enorme concentrazione di persone (gli organizzatori avevano previsto di vendere 600 mila biglietti) un gigantesco bersaglio potenziale per atti terroristici nella prospettiva di un proseguimento del conflitto in Israele e in Ucraina, in una Francia che da sempre paga a carissimo prezzo le rivendicazioni estremiste.

SENNA CERIMONIA INAUGURALE GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024

Sulle alternative alla cerimonia progettata nessun dettaglio ufficiale, salvo il fatto che al momento non è stata individuata (è la prima volta) una tribuna autorità per capi di stato e dignitari di corte (si parla di centinaia di personalità con relative scorte), considerata obiettivo difficilissimo da proteggere.

La prima ipotesi è una riduzione del pubblico, con il numero dei biglietti che sarebbe già stato bloccato a quota 400 mila e potrebbe scendere ancora.

SENNA CERIMONIA INAUGURALE GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024 - 5

(...) A partire da domani, un gruppo di esperti della Direzione Ordine Pubblico parigino comincerà ad esercitarsi sull’uso dei 140 droni che i ministeri della Giustizia e degli Interni hanno ordinato per pattugliare la Senna metro per metro. Il problema per la sindaca Hidalgo sarà quello di far convivere la sicurezza con la «rivoluzione verde» ciclabile e pedonale, progettata e realizzata attorno al fiume negli ultimi anni.

emmanuel macron

Al momento la libera circolazione di pedoni e biciclette nelle aree non soggette ad accredito e addirittura sulle banchine è stata mantenuta (sempre che il livello di rischio non aumenti) anche per convincere a cambiare idea quel 52% di parigini pronti a lasciare la città il prossimo 26 luglio e quel 44% che ormai pensa di aver fatto un pessimo affare vincendo la sfida per ospitare le Olimpiadi.

GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024 anne hidalgo Anne Hidalgo emmanuel macron GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024 - 5