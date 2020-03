GIOCHI A PORTE CHIUSE? IL PIANO D'EMERGENZA PER SALVARE TOKYO 2020 - IL CIO VALUTA SE SACRIFICARE I TIFOSI PER GARANTIRE LE TV - 'NBC SPORTS', IL BROADCASTER USA CHE DETIENE I DIRITTI DEI GIOCHI FINO AL 2032 (IL 73% DELLE ENTRATE DEL CIO: 5,7 MILIARDI IN UN QUADRIENNIO OLIMPICO), A FRONTE DI UNA SPESA DI 7,65 MLD DI DOLLARI HA GIÀ VENDUTO IL 90% DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PER TOKYO PER UNA CIFRA RECORD DI 1,25 MILIARDI

Gaia Piccardi per il “Corriere della Sera”

Pum. La pistola dello starter, il 2 agosto, lancerà la finale dei 100 metri e, con essa, l' Olimpiade più infettabile della storia. Tokyo 2020, coronavirus permettendo. Poco meno di 10" e il nuovo Bolt avrà varcato la soglia di Olimpia. Scordiamoci boati, feste, bandiere. Gli spalti dello stadio olimpico potrebbero essere vuoti. All' orizzonte, infatti, si profila lo scenario che nessuno si augura ma di cui si comincia a parlare nei corridoi di Losanna: un' Olimpiade sterilizzata, a porte chiuse.

L' Organizzazione mondiale della sanità, principale advisor del Comitato olimpico internazionale in questa delicata fase, ha recentemente convocato in conference call i responsabili medici delle principali Federazioni internazionali: due ore di colloqui di cui è venuto a conoscenza il New York Times , immaginando che il contagio non si arresti e soppesando rischi e benefici di Giochi senza tifosi.

Un evento surreale, certo, che però permetterebbe al Cio di Thomas Bach - il numero uno dello sport mondiale che garantisce che Tokyo 2020 si svolgerà nelle date programmate (24 luglio-9 agosto) - di salvare almeno lo spettacolo televisivo. Un argomento non secondario se consideriamo che Nbc Sports, il broadcaster americano che ha un peso determinante e detiene i diritti dei Giochi fino al 2032 (il 73% delle entrate del Cio: 5,7 miliardi in un quadriennio olimpico), a fronte di una spesa di 7,65 miliardi di dollari (per cinque edizioni) ha già venduto il 90% degli spazi pubblicitari per Tokyo per una cifra record di 1,25 miliardi. Più che a Rio 2016.

Né Tokyo né il Cio possono permettersi di cancellare un evento che pesa l' 1,4% sul prodotto interno lordo del Giappone (6,4 miliardi di dollari i ricavi attesi) e su cui il Comitato olimpico internazionale fonda il suo impero: i cinque cerchi sono un marchio globale registrato in tutto il mondo e in ogni possibile ambito merceologico.

Il 7 settembre 2013, preferendola a Istanbul e Madrid, il presidente Bach ha firmato con la città di Tokyo un contratto di 81 pagine («Home city contract») che prevede dei termini di cancellazione. Paragrafo «Termination»: il Cio ha il diritto di annullare i Giochi in caso di guerra, disordini civili, boicottaggio, ragionevole certezza che la sicurezza dei partecipanti possa essere minacciata. Sessanta i giorni di preavviso da dare al Comitato organizzatore: ha ragione l' ex vicepresidente Richard Pound quando dice che il termine ultimo per la decisione è fine maggio. Incerta l' entità della penale: «Non lo so» ha risposto (mentendo) Bach a precisa domanda.

Domani il fuoco sacro comincerà il suo faticoso viaggio verso il Giappone da Olimpia, culla degli antichi Giochi. Porte chiuse, tedofori guantati, pochi ammessi al rito. Un inizio in salita, mentre l' epidemia rallenta in Asia e dilaga in Europa, non esattamente il debutto gioioso di un' Olimpiade vicina 134 giorni. Con 4,5 milioni di biglietti già venduti, Tokyo 2020 studia ogni opzione sul tavolo, incluso un posticipo entro la fine dell' anno che Bach smentisce ma non può permettersi di escludere. In un mondo contaminato dal virus, però, è lo scenario blindato a prendere piede. Undicimila atleti pronti a gareggiare davanti a nessuno.

L' Organizzazione mondiale della sanità, il cui parere sarà dirimente nelle decisioni del Cio, consiglia di prevedere uno screening dei partecipanti (atleti, giudici, media) in base al profilo di rischio dei Paesi da cui provengono e allo sport che praticano (di contatto/individuale/squadra/indoor/outdoor).

Un caos enorme. Un' ipotesi folle e disperata. L' ultima spiaggia, forse.

