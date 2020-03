30 mar 2020 18:01

I GIOCHI DELLA RINASCITA: OLIMPIADI AL VIA IL 23 LUGLIO 2021. LA DECISIONE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE È ARRIVATA DOPO UNA CONFERENCE CALL CON IL COMITATO ORGANIZZATORE GIAPPONESE. BACH: "SARÀ UNA LUCE IN FONDO A QUESTO TUNNEL" – IL PRESIDENTE DEL CONI MALAGO’ AGLI ATLETI AZZURRI: “UN ANNO IN PIU’ PER ESSERE PIU’ FORTI. NON VEDO L’ORA DI…"