IL GIOCO DELL’OCA? NO, DEL LUKAKU – SALTA LO SCAMBIO CON DYBALA, SI RITORNA AL PUNTO DI PARTENZA: L’INTER TORNA IN POLE PER IL BOMBERONE DELLO UNITED - TROPPO ALTE LE RICHIESTE DELLA “JOYA” SECONDO I 'RED DEVILS' CHE SONO A UN PASSO DA MANDZUKIC – UN RINGALLUZZITO CONTE ORA CREDE ALL’ARRIVO DI LUKAKU: “LO VOLEVO ANCHE IN PASSATO AL CHELSEA, VEDREMO…”

Da www.corrieredellosport.it

dybala lukaku

Lo United ha detto basta. Questa è la bomba lanciata dall'Inghilterra, in particolare dalla Bbc, che vedrebbe chiusa definitivamente la trattativa per Dybala al Manchester United con il conseguente passaggio di Lukaku alla Juventus. Troppo alte ed esose le richieste dell'attaccante argentino della Juve secondo i Red Devils che hanno fatto pensare agli inglesi che la "Joya" non fosse così entusiasta di questo passaggio ed è per questo che Solskjaer ha bloccato tutto.

lukaku

L'atteggiamento poco propositivo verso lo United dell'argentino, unito alle richieste molto alte, hanno fatto sì che l'affare prima si complicasse e poi saltase del tutto. Secondo la Bbc, dunque, il Manchester ha concluso definitivamente questa trattativa lasciando Dybala alla Juventus proprio nel giorno in cui sembrava definita anche l'operazione che vede coinvolto Mario Mandzukic, sempre dalla Juventus allo United, che a questo punto non sembra più al sicuro. Per Lukaku sembra esser tramontata l'opzione Juventus, dunque, con il belga che può avvicinarsi all'Inter dopo questo clamoroso colpo di scena, come fatto capire da Conte in conferenza oggi nel post Tottenham.

DYBALA CR7 lukaku lukaku DYBALA SCUDETTO DYBALA CR7 dybala oriana sabatini dybala DYBALA CR7 DYBALA dybala lukaku