IL GIOCO DEI NOVE - L'INTER ASPETTA L'OFFERTA DEL NAPOLI PER ICARDI E PREPARA IL RILANCIO ALLA ROMA PER DZEKO - SUL COSTOSISSIMO LUKAKU IRROMPE LA JUVE DETERMINATA A INSERIRE DYBALA COME MERCE DI SCAMBIO CON LO UNITED – LA ROMA PROVA A CONVINCERE HIGUAIN (MA NON TRAMONTA L’IPOTESI ICARDI) - SCHICK A FIRENZE, E A TRIGORIA DOVREBBE ARRIVARE… - CUTRONE VOLA IN INGHILTERRA

Monica Colombo per il Corriere della Sera

L' Inter aspetta l' offerta del Napoli per Icardi e prepara il rilancio alla Roma per Dzeko.

La settimana che inizia non sarà banale per Beppe Marotta, pressato da Conte, intenzionato ad avere il prima possibile una rosa definita. I nerazzurri non possono permettersi di trascinare per troppo tempo la trattativa per il costosissimo Lukaku, seguito ora anche dalla Juve determinata a inserire Dybala come merce di scambio con gli inglesi. Cavani è la possibile alternativa per i nerazzurri. Intanto oggi a margine dell' assemblea di Lega, l' ad interista avanzerà per Dzeko una nuova proposta ai giallorossi: 15 milioni più bonus, al fine di avvicinarsi ai 20 richiesti dal ds Petrachi.

Con ogni probabilità al quarto piano di via Rosellini, fra una pausa e l' altra dei lavori sull' offerta di Mediapro, l' ad nerazzurro e il presidente De Laurentiis affronteranno il discorso relativo a Maurito Icardi. I partenopei sono orientati a inserire Milik come contropartita per abbassare la cifra di 70 milioni richiesta dal club di Suning. Il problema è che il centravanti polacco non sembra rientrare nei piani di Conte. Sorpassato dall' Arsenal nella corsa a Pepè, dopo il rientro precipitoso di Bale dalla Cina, il Napoli torna a sperare di poter trovare un accordo con il Real per James Rodriguez.

Per Correa resta ampia la forbice fra le richieste dell' Atletico Madrid chesi aspetta, bonus compresi, 55 milioni di euro e la disponibilità dei rossoneri, poco orientati a spingersi oltre i 45. Frenata nell' operazione. In compenso sono in chiusura Duarte dal Flamengo e Leao dal Lille. Fra oggi e domani Cutrone partirà per l' Inghilterra: al Wolverhampton contratto di 4 anni da 2 milioni.

I giallorossi hanno messo nel mirino il centrale della Fiorentina, che Montella non considera fondamentale. Schick potrebbe finire a Firenze in un clamoroso scambio.

