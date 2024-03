GIORGIA MELONI SI CANDIDERA’ ALLE EUROPEE? LA DUCETTA NON SCIOGLIERA’ LE RISERVE PRIMA DI FINE APRILE – LA SORELLA ARIANNA DOVREBBE RESTARE DIETRO LE QUINTE: “SONO UN SOLDATO MA PREFERISCO LE RETROVIE” – FRATELLI D’ITALIA SI CONFERMA UNA “CAPOCRAZIA”: MARCO PERISSA (SOSTENUTO DALLE SORELLE MELONI) GUIDERA’ IL PARTITO A ROMA. L’UNICO OPPOSITORE INTERNO, IL “GABBIANO” RAMPELLI, È STATO MESSO SUBITO A TACERE...

Ancora un mese. Giorgia Meloni sta ancora facendo "le sue valutazioni" e non scioglierà la riserva, salvo sorprese, prima della conferenza programmatica di FdI, in programma a fine aprile a Pescara proprio per lanciare il programma per le elezioni europee. Mentre dovrebbe rimanere "dietro le quinte", anche se sempre presentissima, la sorella Arianna. "Preferisco di no, ma sono un soldato", dice mentre stringe mani e scatta foto con i militanti arrivati fino al Palacongressi dell'Eur per scegliere il nuovo capo della federazione di Roma.

Il congresso romano si chiude senza colpi di scena, fatto salvo il passo indietro di Massimo Milani che ha consentito di garantire all'assise - la più importante, quella delle origini di Fratelli d'Italia - l'esito unitario. A guidare il partito sul territorio della Capitale sarà Marco Perissa (mentre Milani entra nella macchina di FdI, come terzo vice di Giovanni Donzelli all'organizzazione). E archiviati "con un grande successo di partecipazione" i congressi "adesso si parte per la campagna elettorale", assicura Arianna, spiegando che le liste ancora sono in via di composizione e che il criterio principale sarà quello di "valorizzare il territorio", oltre a quello del "merito". Senza stare a lambiccarsi troppo sulla questione delle donne, come sta accadendo in casa Dem.

La premier capolista in tutte le circoscrizioni potrebbe infatti ridurre il numero di donne che conquisteranno il seggio a Strasburgo. Al momento Fratelli d'Italia fa i calcoli partendo da quel 26% delle politiche che Meloni stessa ha indicato come asticella per il successo delle europee: a conti fatti gli eurodeputati dovrebbero praticamente triplicare, passando da 8 a 24 (6 nel nordovest, 5 a est, 5 al centro, 6 al Sud e 2 nelle isole). Gli uscenti dovrebbero essere tutti ricandidati, anche se ci sarebbe qualche riflessione in corso su qualche nome.

