LA GIORNATA NERA DI LUNA ROSSA: LA BARCA ITALIANA VIENE SCONFITTA DAGLI INGLESI DI INEOS NELLO SPAREGGIO DELLA VUITTON CUP PER IL PRIMO POSTO NEL GIRONE – PRIMA C’ERA STATO IL GUASTO CHE AVEVA PORTATO ALLA SQUALIFICA DEL TEAM PRADA PIRELLI NELLA REGATA CONTRO GLI SVIZZERI DI ALINGHI - INEOS BRITANNIA COL PRIMO POSTO NEL GIRONE POTRÀ SCEGLIERE L'AVVERSARIO DELLA SEMIFINALE...

Da corriere.it

Luna Rossa da sabato prossimo disputerà le semifinali della Louis Vuitton Cup, preliminari alla America's Cup vera e propria contro il defender Team Emirates New Zealand, ma lo farà da seconda del girone. Cosa che si pensava non potesse accadere. Tutto quello che doveva andare storto nella giornata di oggi però lo ha fatto e questo è stato il risultato finale. Prima infatti c'è stato il guasto che ha provocato la sconfitta contro Alinghi e poi il successivo ko contro Ineos nello spareggio per il primo posto nel girone.

Il ko contro Ineos

Quest'ultima regata cominciava con Luna Rossa che partiva a pari merito con il team britannico che però successivamente si portava in vantaggio fin dal primo lato. Da quel momento in poi era un crescendo della barca britannica che allungava nei lati successivi fino a toccare i 49 secondi di distacco nel quarto lato. Era il preludio per un copioso distacco sul traguardo pari a 42 secondi. Ineos vinceva quindi lo spareggio si qualificava al primo posto nel girone e potrà scegliere l'avversario della semifinale.

Il guasto e la squalifica

Le cose erano andate male anche nell'ultima regata della fase a gironi quando il Team Prada Pirelli si era trovato di fronte gli svizzeri di Alinghi. La barca italiana veniva infatti squalificata prima ancora del via per aver superato — di netto — il boundary, il limite di gara, a causa probabilmente di un problema idraulico al foil di destra. La Nazionale della vela non riusciva infatti a metterlo in acqua. Poi, per fortuna, il guasto veniva riparato prima dell'inizio dello spareggio contro Ineos. Che però, come detto, veniva perso nettamente.

