Il fascino dei trascinatori, di quelli che - quantomeno in un particolare ambiente - possono guardare tutti dall’alto in basso, di chi decide per migliaia di persone, di chi si ritrova a vestire un "ruolo sociale" che probabilmente non sa nemmeno di avere.

Gli appassionati di calcio, in particolare i più giovani, vedono così gli ultras, anche dopo la recente inchiesta della Procura di Milano sulle possibili infiltrazioni mafiose nel tifo organizzato.

La Gazzetta ha chiesto a Swg di effettuare un sondaggio per comprendere meglio che cosa pensino i tifosi italiani - da quelli più caldi, che si definiscono "accaniti/fedeli", ai "simpatizzanti/occasionali" - degli ultras. Le domande sono state rivolte a 573 italiani appassionati di calcio che fanno parte del campione standard di partenza di 800 persone maggiorenni, scelte in modo da rappresentare il Paese per età, genere, provenienza geografica, titolo di studio e orientamento politico.

Il sondaggio è stato svolto tra il 2 e il 4 ottobre, con gli arresti di Milano appena avvenuti.

Eppure neanche quella che potremmo definire "l’onda emotiva" dei fatti di cronaca ha spinto i tifosi più accesi a mostrarsi critici con la frangia organizzata del tifo, il cui fascino come dicevamo sembra colpire ancora in modo importante i sostenitori più giovani. Analizziamo i dati.

I GIOVANI— Sul binomio ultras-violenza, il 33% degli intervistati trova ingiusto che l’intera categoria venga considerata pericolosa, visto che "quegli episodi riguardano poche mele marce". P

ercentuale che sale al 40% tra i tifosi accesi e al 51% nella fascia 18-34 anni, segno evidente di quanto le nuove generazioni ammirino la categoria. Per il 42% sempre dei più giovani, gli ultras sono infatti "gli ultimi garanti dell’interesse dei tifosi e della storia dei club nel calcio-business di oggi", al 46% "suscitano un certo senso di appartenenza e mi fanno sentire parte di qualcosa di più grande" e addirittura per il 42% "svolgono un importante ruolo sociale che va ben oltre il semplice tifo da stadio".

INFILTRAZIONI— Va detto comunque che la promiscuità degli ambienti ultras con gli estremismi politici (84%) e la criminalità organizzata (81%) viene sottolineata da tutti, ma anche in questo caso la maggioranza relativa dei tifosi pesa le parole. Per quasi la metà degli intervistati (47 e 48%) le connessioni sono infatti "marginali".

I CLUB— Un tema a cui si è voluto dare particolare spazio, visto pure quanto emerso nelle intercettazioni di Milano, è il rapporto tra ultras e club. Come si dovrebbero comportare le squadre? Su questo fronte gli appassionati di calcio sono divisi. Quasi un terzo del campione (31%) suggerisce un totale "distacco e isolamento, cercando in tutti i modi di contrastarne il potere e la presenza".

Il 24% è comunque prudente e punta su un "formale rapporto istituzionale, ma senza un reale coinvolgimento attivo". La posizione più condivisa dagli intervistati (40% ) è quella che vuole "dialogo e ascolto, ma limitando la loro ingerenza nelle decisioni a situazioni eccezionali".

Soltanto il 5% è favorevole a "collaborazione e coinvolgimento" degli ultras da parte dei club. Anche in questo caso, la posizione di apertura verso il tifo organizzato è particolarmente condivisa dalla fascia 18-24 anni (52%) e dai sostenitori più “caldi” (55%).

Per comprendere davvero il ruolo che gli italiani che seguono il calcio vorrebbero dare agli ultras è utile vedere anche in quali ambiti ritengono giusto che avanzino le proprie richieste.

Il 64% del campione pensa sia opportuno che vengano ascoltati per quanto riguarda la difesa della storia e della tradizione del club, coreografie comprese. Ma sono tanti anche quelli che considerano lecito che avanzino richieste in tema di biglietti (42%), comunicazione (41%) e addirittura calciomercato (37%). E a trainare questa tendenza sono ancora i più giovani. Un dato che non si può sottovalutare.

