I GIORNI DEL CONOR (McGREGOR) – IL TRUCIDISSIMO LOTTATORE DI MMA IRLANDESE, CHE SECONDO FORBES È STATO LO SPORTIVO PIÙ PAGATO AL MONDO NEL 2020, SI TROVA SUL SUO MEGAYACHT “NOTORIOUS” DOPO ESSERSI ROTTO UNA GAMBA NELL’ULTIMO INCONTRO DELLO SCORSO LUGLIO CONTRO DUSTIN POIRIER – L’IMBARCAZIONE DI 63 PIEDI È DOTATA DI PISCINE, CAMPO DA GOLF, JACUZZI E MOLTI ALTRI COMFORT – MA NON È L’UNICO “GIOCATTOLINO” DELL’IRLANDESE: IL SUO ULTIMO ACQUISTO È STATO... - VIDEO

There’s my other one. Triple deck. A lovely super yacht. My first entry into the super yacht game. pic.twitter.com/eTwebSeKwc — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 23, 2021

Lorenzo Nicolao per www.corriere.it

conor mcgregor soldi

Non sembra essere un caso che Conor Mc Gregor, il campionissimo irlandese di arti marziali miste, sia soprannominato «Notorious», proprio come il noto modello di yacht, un appellativo che ha dato anche il nome al celebre docu-film Netflix a lui dedicato.

Quello che secondo Forbes è stato lo sportivo più pagato al mondo nel 2020, e prova a riconfermarsi tale anche nel 2021, ama godersi i comfort e le prestazioni delle imbarcazioni di lusso in mezzo al mare.

yacht lamborghini conor mcgregor 1

La sua ultima scelta è ricaduta sul Made in Italy Lamborghini di Tecnomar Yachts, realizzato in collaborazione con la casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, ma il campione ama anche ricrearsi sul suo più imponente e più vecchio yacht di lusso tra golf galleggiante, idromassaggio a bordo, piscina riservata ai bambini, in completa sicurezza, e tanti altri sfarzi che più volte ha ostentato al mondo attraverso i suoi canali social.

conor mcgregor con la gamba rotta 3

Il recupero

A 32 anni ha praticamente già vinto tutto, ma l’essersi rotto una gamba nell’ultimo incontro disputato lo scorso luglio contro Dustin Poirier gli permette ora di godersi un po’ di tempo sul suo yacht, dopo aver affrontato l’operazione chirurgica e trovandosi in piena riabilitazione.

Il fighter irlandese pensa ora solo a rilassarsi, circondato dal lusso della sua imbarcazione di 63 piedi personalizzabile al 100%, con tanto di lettere cubitali del suo nome e cognome sui pavimenti, sulla fiancata, in ogni dettaglio dello yacht che sia ben visibile. Il campione non ha del resto esitato a mostrare in più occasioni sui social i suoi momenti di relax avvolti nel lusso.

yacht notorious 5

Piscina per i piccoli

Il campione preferisce però spendere ora del tempo per riprendersi dall’infortunio nel suo yacht extralusso, dove non manca neanche una zona dedicata al divertimento per il piccolo Jack, il primo figlio avuto dalla compagna Dee Devlin, nato il 5 maggio 2017.

Piscina su misura, giochi galleggianti gonfiabili e non, oltre all’idromassaggio per tutta la famiglia e a uno scivolo su più piani che dalla cima dell’imbarcazione scende fino al mare. Sulla zona ricreativa si affacciano le sdraio disposte accanto a un’area bar per poter preparare ogni tipo di drink.

yacht notorious 3

«Campo» da golf

Quello che ha suscitato invidia a molti suoi fan e non solo, è il green per tentare qualche tiro a golf, scagliando anche le palline verso il mare. «Tutto studiato», spiega il lottatore sul suo profilo Instagram, mostrando una foto del figlio alle prese con la mazza da golf. «Le palline sono biodegradabili e piene di cibo adatto ai pesci, così il mare non inquina e noi possiamo offrire anche uno spuntino ai nostri amici acquatici».

yacht notorious 2

Anche solo un minigolf «galleggiante» non è ovviamente un piacere che possono concedersi tutti, ma McGregor non ha rinunciato ad attrezzare il suo yacht di qualsiasi optional spesso difficilmente immaginabile.

Lounge e jacuzzi

Le attività esterne sono complementari a tutte le aree relax (che comprendono, come detto, anche una jacuzzi) presenti all’interno dell’imbarcazione, con area lounge, divanetti con cuscini e poltrone nel punto più alto dell’imbarcazione, dalle quali si può ammirare comodamente l’intero paesaggio circostante.

Non manca poi una zona per allenarsi e quella dove rigenerarsi con un cocktail. McGregor si diverte poi a postare anche foto in mezzo al mare, dove cavalca moto d’acqua e affini, sempre avvalendosi dello yacht come punto di partenza e d’arrivo.

conor mcgregor 2 mcgregor 22 yacht lamborghini conor mcgregor 3 conor mcgregor straccia donald cerrone ufc pesi welter conor mcgregor 3 conor mcgregor con la gamba rotta 1 conor mcgregor con la gamba rotta 2 conor mcgregor 1 yacht lamborghini conor mcgregor 2 syt 7990 l 1 yacht lamborghini conor mcgregor yacht notorious 4 mcgregor 79 conor mcgregor 2 yacht notorious 1 mcgregor poirier 2 mcgregor poirier 78 mcgregor poirier 33