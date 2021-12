GIRAMENTO DI PALLINE! TUTTI PARLANO DEL PASTICCIACCIO DELL'UEFA (CHE HA SCARICATO LE COLPE SU UN SERVICE ESTERNO) MA NON SANNO O FINGONO DI NON SAPERE CHE IL SORTEGGIO CHAMPIONS E' GIA' "PILOTATO". TRA PALETTI E PRESCRIZIONI IL FORMAT DEL TORNEO LIMITA LE PROBABILITA' NEGLI ABBINAMENTI: COSI' ATLETICO-UNITED SI GIOCA PER LA PRIMA VOLTA - MAURIZIO CRIPPA (IL FOGLIO): “LA SUPERLEGA SEMBRAVA IL GRANDE SLAM DELLE FIGURE DI MERDA. MA IERI LA UEFA HA FATTO UNA FIGURA DI MERDA IN GRADO DI RIABILITARE ANCHE L'ESAME DI SUAREZ A PERUGIA"

MAURIZIO CRIPPA per ilfoglio.it

Vi ricordate quando certi furboni lanciarono la Superlega per rottamare la Uefa? Durò meno di un mattino, mentre quel maestrino col fischietto in bocca di Ceferin andava strillando come una fidanzata mollata all’altare “per me non esistono più!”. Bene, sembrava che il grande slam delle figure di m. calcistiche fosse stato assegnato per sempre. Invece no. Ieri un nuovo record.

La Uefa ha fatto una figura di m. che manco la piattaforma Rousseau e che riabiliterebbe anche l’esame di Suarez a Perugia. Ai sorteggi per la Champions hanno sbagliato a mettere le palline.

Nemmeno alla tombola della Baggina. Hanno dovuto annullare e poi rifare. Le scuse, in un tweet più patetico di un comunicato di Dazn: “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno, si è verificato un errore materiale nel sorteggio”.

Da cui si deduce che avevano un “fornitore di servizi esterno” per infilare 16 palline nell’urna. Forse è davvero il momento di chiuderla, la Uefa, che con un facile gioco di parole milioni di europei da ieri chiamano Super(*)ega. O come direbbe la Giorgia: Ceferin è il vero Casalino europeo.

DALLE TV AI DERBY I PALETTI NELLE URNE

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per "la Repubblica"

La Champions League ha un tabù. Anzi, almeno dieci. Dieci gare inedite, mai viste, mai giocate. La ripetizione del sorteggio, ieri, ha messo di fronte per la prima volta nella storia del torneo Atletico Madrid e Manchester United.

Una spiegazione c'è.

Il sistema è stretto nel cappio della prevedibilità. Non è un caso che siano capitati Chelsea-Lille e Psg-Real: secondo la statistica, due dei tre accoppiamenti più probabili (il più quotato era Chelsea-Real). C'è voluta la ripetizione del sorteggio, ma la previsione è stata soddisfatta. Complotto? Niente affatto.

Il frutto, semmai, di paletti che finiscono per rendere quasi "annunciati" i sorteggi, pilotando almeno la distribuzione delle squadre. Si comincia già ad agosto: la Uefa, per motivi di audience televisiva, fa in modo di alternare i club dello stesso Paese nei giorni di gara. Così, quando l'Inter era stata sorteggiata nel Girone D, automaticamente la Juventus è stata esclusa dalla possibilità di finire nei gironi A, B o C, altrimenti avrebbe giocato in concomitanza con i nerazzurri.

Lo stesso accade per Real e Barcellona. A questo bisogna aggiungere la divisione per fasce di merito, che divide le squadre in 4 gruppi, con i vincitori dei campionati e delle due coppe europee nella fascia più alta e gli altri a scendere in base al rendimento europeo. In più, resta il divieto di affrontarsi tra club dello stesso Paese, a cui aggiungere i vincoli politici che impediscono di mettere di fronte club di Paesi in guerra o in aperta ostilità.

Una rete di prescrizioni che contribuisce a creare incroci quasi fissi ogni anno. Prendete l'Inter: i paletti con cui erano distribuite le squadre in estate hanno fatto sì che per due anni di fila trovasse di fronte gli stessi avversari, il Real e lo Shakhtar, in un girone identico, o quasi. L'ormai leggendaria urna di Nyon sembra quasi avere delle preferenze, con partite che continuano a ripetersi sistematicamente.

Il divieto di derby negli ottavi finisce col favorire i Paesi al top del ranking e riduce la varietà di abbinamenti. Il divieto di accoppiare agli ottavi due squadre già avversarie nel girone, nelle intenzioni, doveva proprio evitare un eccessivo ripetersi di gare identiche. Ieri invece ha prodotto l'errore di sistema che ha portato alla ripetizione del sorteggio. La responsabilità è stata addebitata a un service esterno. Ma perché la Uefa non ha previsto un Piano B? Se lo chiede pure il Tottenham, che a causa del calendario senza sbocchi non può affrontare il Rennes per provare a passare il turno di Conference: il rischio reale è di essere eliminato senza neanche giocare. Nel silenzio dell'Uefa.

