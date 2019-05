GIRO MATTO – UN UBRIACO SCAGLIA LA BICI IN MEZZO ALLA STRADA PER PROTESTA MENTRE PASSA IL GRUPPO: ECCO COME E' FINITA (VIDEO) – LA MISSIONE IM-POSSIBILE DELLO "SQUALO" NIBALI: NEGLI ULTIMI TRE GIORNI, CON DUE ARRIVI IN SALITA E LA CRONO FINALE, PROVERA’ A FAR SALTARE IL BANCO PER SFILARE LA MAGLIA ROSA ALL’ECUADORIANO CARAPAZ CHE HA UN VANTAGGIO DI QUASI 2 MINUTI - QUEL RIBALTONE DEL GIRO 2016, GRAZIE A MICHELE SCARPONI… - VIDEO

Da Corriere.it

ubriaco lancia bici in mezzo alla strada

A Conegliano durante la 18esima tappa del giro d’Italia, da Valdaora a Santa Maria di Sala, uno sconosciuto ha lanciato una bicicletta in mezzo alla strada mentre stavano per passare i corridori in gara. Autore del gesto pericoloso, un uomo in stato di ebbrezza che voleva a tutti i costi unirsi alla corsa. A no degli organizzatori avrebbe gettato la bici con un gesto di stizza.

I TRE GIORNI DELLO SQUALO

Luca Gialanella per la Gazzetta dello Sport

Sono le situazioni che lo esaltano. Caricate Vincenzo Nibali di responsabilità, mettetegli tutto il peso dell' Italia sulle spalle.

carapaz

Lui vi risponderà con un sorriso. E in sella diventerà Wonder Vincenzo, l' uomo delle missioni (im)possibili alla Tom Cruise. Il campione amatissimo che in bici trasforma lo straordinario in ordinario. Eh sì, Vincenzo, serve un colpo di fantasia.

La gente lo chiede. Qui al Giro c' è un solo pullman, quello della sua Bahrain-Merida, che ogni mattina diventa il centro del villaggio. Centinaia di tifosi che vogliono toccare il siciliano come se fosse un taumaturgo.

Bambini sulle spalle come a un concerto rock. Solo nel 2016, a tre tappe dalla fine, Nibali si era ritrovato con un distacco maggiore dalla rosa (era Kruiswijk, 4'43"), ma il livello dei corridori contro i quali doveva combattere era inferiore a quello di Carapaz, Landa o Roglic.

nibali

Ieri ci ha pensato Damiano Cima ad anticipare il gran menu del Giro. Da Cima alle... cime: fuga a tre di 172 chilometri con Maestri e Denz, e volata da brividi sulla rimonta disperata del tedesco Ackermann, che poteva far lavorare prima e più a fondo i suoi compagni. Bravo Cima, 25 anni, bresciano della Nippo-Fantini, tutto famiglia e bici. La quinta vittoria italiana dopo Masnada, Benedetti, Cataldo e Ciccone. L' ottava fuga che va al traguardo su 16 tappe: 50%.

Oggi arrivo in salita a San Martino di Castrozza; domani il tappone dolomitico con Manghen, Rolle e Croce d' Aune-Monte Avena, sulle strade distrutte dal tornado a fine ottobre e diventate simbolo di ricostruzione in tempo-record; domenica la cronometro di Verona, non piatta, con la salita delle Torricelle. Dal 2010 Nibali non è mai sceso dal podio del Giro, su 20 grandi corse a tappe è arrivato nei primi dieci per dieci volte. Nessuno come lui nel ciclismo contemporaneo.

L' ecuadoriano Carapaz in maglia rosa ha 1'54" su Nibali, 2'16" sullo sloveno Roglic e 3'03" sul basco Landa, suo compagno. Ci sono 108 km di salita in 9 montagne, ma non tutte uguali: i top sono Manghen, dove vent' anni fa fece il vuoto Pantani, e l' inedito Croce d' Aune-Monte Avena, che punta verso il cielo al 16%. La forza degli scalatori Carapaz e Landa, finora imbattibili quando la strada sale, contro fantasia, inventiva, imprevedibilità: riguardate le immagini del Mortirolo, quando Vincenzo prende di petto la salita più dura del Giro.

nibali

Nibali sa come si fa. In carriera 51 vittorie, ma almeno 5 testimoniano come abbia ribaltato corse che sembravano già chiuse. Qui nasce la sua grandezza. L' album si apre con la Tirreno-Adriatico 2013: Nibali contro Froome e Contador. A due tappe dalla fine, con Froome leader e 20" di vantaggio, Vincenzo trasforma i Muri marchigiani al 22 per cento in una battaglia campale. Si allea con il suo amicone Sagan e piega il britannico a Porto Sant' Elpidio, sotto il diluvio: maglia rossa per il secondo anno.

Sempre 2013, Giro d' Italia: il neoprofessionista Aru pilota Nibali sulle durissime rampe delle Tre Cime di Lavaredo, la salita dolomitica che Merckx considera come la più dura mai affrontata. Vincenzo potrebbe accontentarsi, ma cerca l' impresa. E sotto la neve conquista una delle salite più prestigiose: a oggi, l' unica tappa in linea vinta in rosa. Dall' Italia alla Francia, Tour 2014. Nibali è in maglia gialla, e tre giorni dopo la vittoria di Sheffield, il capolavoro nella tappa di Arenberg.

nibali 5

Ci sono una quindicina di km di pavé e il traguardo davanti alla Foresta, simbolo della Parigi-Roubaix. Dimostrazione di guida unica e abilità a saltare sulle pietre bagnate: Froome alza bandiera bianca prima di entrare nell' arena e si ritira, Contador perde 2'54". Il tricolore si alzerà sui Campi Elisi di Parigi sedici anni dopo Marco Pantani.

nibali mattarella

E poi le ultime perle. Il ribaltone del Giro 2016, grazie a Michele Scarponi nella terz' ultima tappa. Quarto in generale, sfiduciato, Nibali è rimesso in linea dal d.s. Beppe Martinelli e vince a Risoul la tappa del Colle dell' Agnello: porta in discesa all' errore l' olandese Kruijswijk (contro un muro di neve), e il giorno dopo a Sant' Anna di Vinadio si veste di rosa. L' anno scorso, infine, la Milano-Sanremo, la classica più ostica. E invece sul Poggio, nel punto in cui attaccarono Fondriest e Saronni, va via di forza, pennella la discesa da maestro e impone la sua legge al gruppo. Come i grandissimi, capaci di vincere in via Roma e dominare le corse a tappe.

NIBALI

Sì, perché dove c' è Nibali c' è speranza. Sempre.

galliani con la maglietta di nibali nibali 3 nibali 4 vincenzo nibali canibal vincenzo nibali vince la tredicesima tappa del tour sulle alpi NIBALI AL PODIO vincenzo nibali vincenzo nibali 3 vincenzo nibali 2 vincenzo nibali 4 Thibaut Pinot Vincenzo Nibali NIBALI

nibali e rachele nibali mattarella 1 nibali nibali