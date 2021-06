3 giu 2021 19:15

È GIUSTO CHE UN ATLETA DISABILE GAREGGI COI NORMODOTATI? IL TEDESCO MARKUS REHM È VOLATO A 8 METRI E 62 NEL SALTO IN LUNGO CON UN GAMBA SOLA: NELL'ALTRA, QUELLA CHE USA PER SALTARE, HA UNA PROTESI IN CARBONIO CHE SECONDO QUALCUNO È PIÙ PERFORMANTE DI UN ARTO NATURALE, MOTIVO PER CUI GLI È VIETATO SFIDARE CHI HA DUE GAMBE - IL PRESUNTO VANTAGGIO OTTENUTO PERÒ SAREBBE COMPENSATO DALLA MINOR VELOCITÀ RAGGIUNTA NELLA RINCORSA - VIDEO