16 ott 2021 16:48

GIVE ME FIVE, “SOR” CLAUDIO - ESORDIO AMARO PER RANIERI: IL SUO WATFORD HA PERSO 5-0 IN CASA CONTRO IL LIVERPOOL – LA SQUADRA RIMANE A 7 PUNTI IN CLASSIFICA E CONTINUA IL SUO PERIODO NEGATIVO – PER IL TECNICO DI TESTACCIO L’OCCASIONE DI RISCATTO SETTIMANA PROSSIMA PROPRIO A LIVERPOOL CONTRO L’EVERTON…