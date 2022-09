2 set 2022 17:49

GNONTO, SEMPRE MEGLIO DI NIENTE - DOPO UN'ESTATE DI VOCI E PRESSIONI PER UN SUO RITORNO IN ITALIA, L'ATTACCANTE AZZURRO SE NE VA A GIOCARE IN PREMIER LEAGUE CON IL LEEDS: LO ZURIGO HA ACCETTATO L'OFFERTA DA 4 MILIONI (PIÙ BONUS) PER IL CALCIATORE, CLASSE 2003 - IN INGHILTERRA GNONTO POTRÀ FARSI LE OSSA E FARSI TROVARE PRONTO PER UNA NUOVA CHIAMATA IN NAZIONALE - PERCHÉ NESSUNO IN ITALIA HA PUNTATO SU DI LUI?