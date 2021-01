31 gen 2021 16:45

GOGGIA, CHE SFIGA! – LA SCIATRICE ITALIANA CADE SU UNA PISTA DI GARMISCH A UNA SETTIMANA DAI MONDIALI DI CORTINA! – STAVA RIENTRANDO A VALLE DOPO L’ANNULLAMENTO DEL SUPERGIGANTE FEMMINILE A CAUSA DELLA NEBBIA – DA CHIARIRE LA DINAMICA DELLA CADUTA: GOGGIA E' STATA PORTATA VIA IN BARELLA. LA PRIMA DIAGNOSI PARLA DI UNA DISTORSIONE AL GINOCCHIO DESTRO. ORA LA REGINA AZZURRA DELLE NEVI STA TORNANDO A MILANO PER ULTERIORI ACCERTAMENTI...