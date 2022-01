24 gen 2022 11:26

GOGGIA E’ SFIGATA O TROPPO SPERICOLATA? DOPO LA CADUTA, OLIMPIADI A RISCHIO, IL DT DELLA NAZIONALE DI SCI - “SOFIA GOGGIA IN PISTA VUOLE IL SANGUE E QUALCHE VOLTA CI RIMETTE LEI. HA FATTO UN ERRORE PRIMA DELLA CURVA E SI È INCLINATA TROPPO. NON POTEVA RALLENTARE. SE SCALI LA MARCIA A 100 CHILOMETRI ALL’ORA, RISCHI DI FAR PEGGIO. LO SCI È UNO SPORT DIFFICILE, FATTO DI EQUILIBRI” - L'ANNO SCORSO LA GOGGIA SALTO' PER UN INFORTUNIO I MONDIALI DI CORTINA - VIDEO