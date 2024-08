1 ago 2024 20:10

IL GOVERNO SALE SUL RING! LA MELONI INCONTRA ANGELA CARINI, LA PUGILE AZZURRA RITIRATASI DOPO POCHI SECONDI DAL GONG INIZIALE CONTRO L'ALGERINA IPER-ANDROGINA IMANE KHELIFE - “SO CHE NON MOLLERAI E CHE UN GIORNO GUADAGNERAI QUELLO CHE MERITI. IN UNA COMPETIZIONE FINALMENTE EQUA” (MA LA PREMIER E LA CARINI VENGONO SPERNACCHIATE PER IL "MELODRAMMA" SUI SOCIAL) – LA RUSSA: “IL SUO RITIRO LE FA ONORE. L’ASPETTO IN SENATO PER ABBRACCIARLA” – SALVINI: “NON È STATA UNA SCENA OLIMPICA. È VERO CHE ALLE OLIMPIADI L'IMPORTANTE È PARTECIPARE, PERÒ A PARITÀ DI CONDIZIONI" – IL DEM ORFINI: “I LEADER DELLA DESTRA HANNO SCATENATO L’INFERNO SULLA BASE DI UNA NOTIZIA FALSA..."