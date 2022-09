LA GRANDE BELLEZZA DI ROGER FEDERER: I VIDEO DEI COLPI PIU’ BELLI CHE CI HANNO FATTO INNAMORARE DI RE ROGER – PUR SENZA VINCERE UN TITOLO ATP DAL 2019, È STATO LO STESSO IL TENNISTA IL PIÙ PAGATO AL MONDO NEL 2020 E NEL 2021 CON OLTRE 103 E 90 MILIONI DI DOLLARI, QUASI TOTALMENTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (CIRCA 100 MILIONI L'ANNO). IL PATRIMONIO ATTUALE DELLO SVIZZERO SUPERA I 500 MILIONI DI DOLLARI - IL FUTURO DA IMPRENDITORE CON LE SCARPE E UNA SOLA CERTEZZA: RESTERÀ A… - VIDEO

Luca Iezzi per repubblica.it

Roger Federer era già oltre il tennis, per capirlo basta guardargli in tasca. Lo svizzero, ha sì guadagnato 130.594.339 dollari negli oltre 1500 match da professionista ma secondo Forbes, pur senza vincere un titolo Atp dal 2019, è stato lo stesso il tennista il più pagato al mondo nel 2020 e nel 2021 con oltre 103 e 90 milioni di dollari, quasi totalmente derivanti dai contratti di sponsorizzazione. Credit Suisse, Rolex, Barilla, Lindt, Mercedes sono i brand che si sono associati a lui e molti di loro continueranno a sfruttare la sua immagine anche negli anni a venire.

Lo dimostra il fatto che la Uniqlo, la società giapponese che lo “vestiva” in campo dal 2018, a 37 anni, per strapparlo alla Nike, gli ha garantito un contratto decennale per una cifra complessiva stimata di 300 milioni di dollari. Sommando i montepremi vinti e quando incassato dalle sponsorizzazioni in tutta la carriera, Federer dovrebbe aver guadagnato oltre un miliardo di euro, unico nella storia del tennis a riuscirci.

Mister Mezzo Miliardo

Facendo due calcoli il patrimonio attuale dello svizzero supera i 500 milioni di dollari e la seconda parte della sua vita consisterà nel gestire la sua immagine. Infatti Roger, come pochi atleti al mondo sa di poter avere un valore commerciale anche senza nuovi risultati sportivi. La sua più importante avventura imprenditoriale è stata quella delle scarpe da corsa On, marchio creato da tre amici, tutti ex atleti di alto livello nel mondo del running e poi diventato una società quotata a Wall Street con alterne fortune. Ma Roger resta tra gli azionisti di maggioranza e primo ambasciatore del suo brand

Una casa da sogno

Dal 2014 la famiglia Federer (la moglie Mirka e le due coppie di gemelli Myla, Charlene, Lenny e Leo) si sono trasferiti in una villa avveniristica sul lago di Zurigo nella località Wollerau, costruita da zero (facendo arrabbiare più di un ambientalista per l’uso del terreno) e ora valutata 8 milioni di euro. Un palazzo di tre piani quasi totalmente di vetro con diversi appartamenti al suo interno, ovviamente un campo da tennis, e un ampio garage per la sua collezione di Mercedes.

Roger ha avviato la costruzione di un'altra super villa, solo il terreno sarebbe costato 40-50 milioni, in un'altra località, Rapperswil-Jona, nel cantone San Gallo. E ha dichiarato di voler vivere tutta la vita in Svizzera anche per rimanere vicino ai suoi genitori. Anche se nel 2014 ha comprato un appartamento a Dubai dove ha svolto spesso la sua preparazione invernale. Costo della casa negli Emirati 14 milioni euro.

