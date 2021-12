COME E’ FINITA - IL PRECEDENTE DEL 2012

Da gazzetta.it

DI NATALE

Grande paura nella serata di giovedì per Totò Di Natale e per la sua famiglia, rapinati all’ora di cena presso la loro villa di Ponzano, frazione di Empoli. Secondo le ricostruzioni della Polizia, un gruppetto di almeno sei persone avrebbe agito contro l’ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale italiana, aspettandolo mentre rientrava a casa in compagnia della moglie e dei due figli. Quindi i malviventi gli avrebbero puntato una pistola alla tempia, e si sarebbero fatti consegnare un orologio del valore di 30mila euro.

INDAGINI

DI NATALE

I ladri si sono poi dati alla fuga con il bottino. L’attuale allenatore della Carrarese e la sua famiglia sono scossi ma sono rimasti illesi, sull’episodio sta indagando la polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti. Nel 2012 Di Natale subì un altro furto sempre nella sua villa di Empoli: in quell’occasione gli furono sottratti gioielli e orologi.

toto' di natale con la moglie 1 DI NATALE MOGLIE