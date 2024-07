UN GRANDE PECCATO NON VEDERE QUESTO MATTEO BERRETTINI AI GIOCHI DI PARIGI! DOPO GSTAAD, L'AZZURRO CONQUISTA ANCHE KITZBUHEL E SARÀ NUMERO 40 AL MONDO - TERZO TORNEO STAGIONALE E SECONDO IN UNA SETTIMANA PER IL TENNISTA ROMANO, CHE LIQUIDA IL FRANCESE GASTON 7-5 6-3. COSÌ L’ITALIA ARRIVA A OTTO TORNEI VINTI IN UNA STAGIONE, PRIMATO ASSOLUTO DELL’ERA OPEN…

Da gazzetta.it

matteo berrettini

The Hammer is back, e stavolta non ci sono dubbi. Matteo Berrettini conclude le sue due settimane da favola sulla terra battuta vincendo il secondo torneo consecutivo (il terzo dell’anno). In Austria, nell'Atp 250 di Kitzbuhel, Atp 250, l'azzurro ha battuto in una finale senza troppa storia il francese Hugo Gaston col punteggio di 7-5 6-3, in un’ ora e venti minuti.

Per Berrettini è il decimo successo in un torneo Atp in carriera, e diventa così il terzo azzurro più vincente dell’era Open in questa speciale classifica, staccando Fabio Fognini (fermo a nove), e affiancando Adriano Panatta al secondo posto, dietro solo a Jannik Sinner (14).

I record però non finiscono qui, visto che Berrettini eguaglia il numero 1 del mondo con 20 set vinti consecutivamente, con dieci successi di fila. Numeri davvero importanti, per Matteo, che da lunedì sarà numero 40 del mondo (27 nella race), con la prospettiva, reale, di poter davvero agganciare la posizione numero 32 per essere testa di serie allo Us Open, cosa tutt’altro che impossibile, visto che ora si va sul cemento e Matteo ha già ampiamente dimostrato che è una superfice che lui ama particolarmente, come dimostrano le semifinali conquistate allo Us Open e agli Australian Open (entrambe perse contro Rafael Nadal).

matteo berrettini matteo berrettini berrettini federica lelli matteo berrettini