GREALISH, DIMMI SE MENDY! - IL DIFENSORE BENJAMIN MENDY, ACCUSATO DI 7 STUPRI, TIRA IN BALLO IL CENTROCAMPISTA DEL MANCHESTER CITY - IL TERZINO FRANCESE SOSTIENE DI AVER INVITATO A CASA SUA GREALISH, CHE AVREBBE AVUTO UNA RELAZIONE SESSUALE CON UNA DONNA POI VIOLENTATA DA LOUIS SAHA MATTURIE, IL COIMPUTATO INSIEME A MENDY - PRIMA HANNO BEVUTO LA VODKA E POI...

Continua a tener banco in Inghilterra l'interrogatorio nei confronti di Benjamin Mendy, il 28enne difensore francese, sospeso dal Manchester City, sotto processo con la terribile accusa di ripetute violenze e abusi sessuali a diverse donne. Per questi motivi, Benjamin Mendy ha trascorso più di quattro mesi, da agosto 2021 a gennaio 2022, in custodia cautelare e n questi giorni è ripreso il dibattimento in aula sui fatti contestati. Con nuove, inquietanti conferme che coinvolgerebbero un'altra stella del calcio inglese, Jack Grealish.

Nei giorni scorsi, è venuta a cadere una delle otto accuse di stupro contro giocatore francese, ritirata per mancanza di prove sufficienti fornite dalla presunta vittima, ma su Mendy pesano comunque altri sette presunti stupri, oltre ad un'ulteriore imputazione di tentativi di violenza e aggressione sessuale. Secondo le nuove testimonianze ascoltate in aula, è comparso sempre più insistentemente anche il nome dell'attaccante del Manchester City, Jack Grealish che risulta oramai certo essere stato presente a casa di Benjamin Mendy, nella festa ove si consumarono i presunti abusi.

Secondo le ultime ricostruzioni sulla vicenda, Mendy avrebbe invitato a casa sua Grealish che avrebbe avuto a sua volta una relazione sessuale, consensuale, con una giovane donna poi violentata da Louis Saha Matturie, il coimputato in questo caso insieme a Mendy. La testimonianza arriva direttamente da una vittima che ricorda di aver ricevuto un primo appuntamento da Louis Saha Matturie davanti a una discoteca, dove non era riuscita ad entrare poiché lui e Mendy "erano con Jack Grealish e c'erano diverse ragazze intorno a lui che stavano facendo foto e video sui loro telefoni". Così, Mendy e Matturie l'hanno invitata a partecipare a "una festa privata", all'ingresso della quale le è stato sequestrato il telefono, perché non si facessero filmati o foto.

"Sembrava che ci fosse stata un'altra festa di compleanno prima", ha testimoniato la donna che conferma la presenza di Grealish, seduto sul divano con un paio di ragazze e che "ha chiesto della vodka". La stessa ragazza poi entra in alcuni particolari della serata: "Poi ho raggiunto l'altra ragazza [che sostiene la violenza subita da Mendy, ndr] e lei mi ha detto che era andata a letto prima anche con Jack". Un elemento circostanziato sul quale ora si dovrà fare chiarezza anche per la dovizia di particolari forniti dalla stessa testimone che afferma come ad un certo punto lo stesso Grealish sia "svenuto" durante la serata.

Il nome di Grealish era stato già menzionato durante il processo alla fine di agosto, quando lui e un altro compagno di squadra, Kyle Walker, erano apparsi in una testimonianza. Ma in quel caso, la testimone aveva detto alla polizia di averli visti ad una festa che non era la stessa relativa al processo di Mendy e Matturie. Le attuali testimonianze, però, sembrano coinvolgere direttamente il nazionale inglese che a questo punto dovrà comparire in tribunale e fornire la propria versione su quella oscura e orribile serata.

