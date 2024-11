GREGG POPOVICH, UNO DEI PIÙ GRANDI ALLENATORI DELLA STORIA DELLA NBA, È COSTRETTO A FERMARSI PER PROBLEMI DI SALUTE: IL COACH 75ENNE DI SAN ANTONIO SPURS SI DOVRA’ FERMARE A TEMPO INDETERMINATO ED È STATO SOSTITUITO DAL SUO VICE JOHNSON – SI PARLA DI UN IMPRECISATO “PROBLEMA MEDICO”, CHE FAREBBE PENSARE AD UNA GRAVE MALATTIA...

Gregg Popovich, che è uno dei più grandi allenatori della storia della NBA, ha lasciato momentaneamente la panchina dei San Antonio Spurs a causa di problemi di salute, non meglio precisati. C'è preoccupazione perché il club che ha per il momento promosso ufficialmente il suo vice e ha fatto sapere che lo stop sarà a tempo indeterminato. Alcuni giocatori hanno parlato di questa vicenda dopo la sfida persa con i Los Angeles Clippers.

Alcuni giocatori, parlando con la stampa dopo l'ultimo incontro di NBA (il settimo della stagione, il bilancio è di 3 vittorie e 4 sconfitte), hanno risposto a delle domande sul loro allenatore. Chris Paul, un veterano della squadra, ha detto: "Non ho parlato con lui e credo che nessuno dei ragazzi della squadra l'abbia fatto. Ovviamente volevamo farlo. Stiamo cercando di dargli spazio e di fare in modo di controllare ciò che possiamo controllare".

Mentre Victor Wembanyama ha dichiarato: "Non ho ancora avuto la possibilità di parlargli. Non l’ho fatto. Non credo che nessuno dei ragazzi della squadra lo abbia fatto. Stiamo cercando di dargli il suo spazio e di concentrarci su ciò che possiamo controllare. Sono in squadra solo da pochi mesi, ma l’ho seguito per tutta la mia carriera. È così altruista e si assicura che comprendiamo quanto siamo privilegiati a giocare questo sport e a essere nella NBA. Ma sarebbe il primo a dirti di non preoccuparti per lui e di andare là fuori a fare quello che sappiamo fare".

