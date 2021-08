26 ago 2021 18:56

GUARDAMI NEGLI OCCHI E DIMMI CHE NON MENDY - IL MANCHESTER CITY HA SOSPESO IL SUO DIFENSORE BENJAMIN MENDY, 27 ANNI, DOPO CHE È STATO ACCUSATO DI QUATTRO STUPRI DA PARTE DI TRE RAGAZZE DI ETÀ SUPERIORE AI 16 ANNI - LO STESSO CLUB INGLESE È VICINO ALL'ACQUISTO DI RONALDO, ANCHE LUI IN PASSATO FINITO NEI GUAI PER L'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE...