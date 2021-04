LA GUERRA DEL CALCIO – BORIS JOHNSON: “FAREMO TUTTO IL POSSIBILE PER FERMARE LA SUPERLEGA” – I TIFOSI DEI 6 CLUB INGLESI FIRMATARI DELL’ATTO DI FONDAZIONE PER LA CHAMPIONS DEI RICCHI IN RIVOLTA- IL BAYERN E IL BORUSSIA DORTMUND SI DICONO NETTAMENTE CONTRARI ALLA SUPERLEGA – INTANTO AGNELLI, PEREZ & CO HANNO GIA' PRONTA UNA RISPOSTA LEGALE ALLA MINACCIA DI CAUSA PER DANNI AVANZATA DALLA UEFA…

SUPERLEGA: LETTERA A UEFA E FIFA, PRONTI A RISPOSTA LEGALE

agnelli ceferin perez 4

(ANSA) - I 12 club aderenti alla Superlega hanno gia' pronta una risposta legale alla minaccia di causa per danni avanzata dalla Uefa. Secondo Le Parisien, i club avrebbero inviato una lettera al presidente della Fifa, Gianni Infantino, e a quello dell'Uefa, Aleksander Ceferin, nella quale li avvisano di aver depositato il loro 'dossier' presso diversi tribunali, senza specificare quali e con quali contenuti

BORIS JOHNSON

SUPERLEGA: TIFOSI SEI CLUB INGLESI IN RIVOLTA, 'EGOISTI'

(ANSA) - Le tifoserie organizzate dei sei club inglesi firmatari dell'atto di fondazione della SuperLega hanno espresso una ferma e unanime condanna al controverso progetto, definito "sconcertante", "egoista" e "contrario ai valori dello sport" tramite un comunicato congiunto. Da Londra a Manchester, passando da Liverpool, non si è fatta attendere la reazione dei tifosi, "contrari con tutto il cuore alla creazione di una competizione destinata a separarsi dalla Champions League", nel commento del Chelsea Supporters Trust. Altrettanto dura e perentoria la censura dei tifosi del Tottenham's Supporters Trust: "Quando è troppo è troppo".

agnelli florentino perez

SUPERLEGA: DORTMUND E BAYERN, 'NOI NETTAMENTE CONTRARI'

(ANSA-AFP) - Il Bayern Monaco e il Dortmund, i due club tedeschi presenti nel consiglio di amministrazione della European Club Association (ECA), si sono espressi nettamente contro il piano di creare una Super League. Lo dichiarato il Ceo del Borussia Dortmund Hans- Joachim Watzke. "Ci siamo riuniti domenica sera per una conferenza virtuale domenica e abbiamo confermato la volontà dei club coinvolti di appoggiare la prevista riforma della Champions League, respingendo i piani per formare una Superlega. Entrambi i club tedeschi rappresentati (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) hanno espresso lo stesso punto di vista"

BORIS JOHNSON, TUTTO IL POSSIBILE PER FERMARE LA SUPERLEGA

ceferin

(ANSA) - Boris Johnson alza i toni, confermando non solo la ferma opposizione del governo britannico alla Superlega, ma anche di essere pronto a collaborare "con le autorità del calcio perché il progetto non vada avanti nella maniera attualmente proposta". Dopo la netta censura espressa ieri sera, oggi il Premier britannico è tornato a parlare del nuovo torneo continentale, al quale parteciperebbero anche sei club inglesi, bocciandolo come "una notizia non buona per i tifosi". "Valuteremo tutto ciò che potremo fare assieme alle autorità del calcio perché questo piano non si avveri", ha dichiarato il primo ministro

premier league

"Questi club - ha aggiunto Johnson riferendosi a Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool - non sono solo brand globali, ma anche club con un forte radicamento nelle proprie città di origine, nelle comunità locali, e dovrebbero mantenere questi legami con la loro base di tifosi. E' molto importante che rimanga così. Non mi piace questa proposta, ci consulteremo per vedere cosa possiamo fare".

