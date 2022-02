LA GUERRA DEL CALCIO – DE LAURENTIIS TUONA CONTRO GRAVINA: “LA LEGA SERIE A È AUTONOMA E INDIPENDENTE, PERCHÉ FINANZIA TUTTO IL MOVIMENTO CALCISTICO. COMMISSARIAMENTO? SONO BOUTADE BUTTATE LÌ DA QUALCUNO CHE VUOLE MOSTRARE I MUSCOLI CHE NON HA" - DOPO LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL NAPOLI LA MAGGIORANZA DEI CLUB DI A FA FRONTE COMUNE CONTRO IL CAPO DELLA FIGC. L’ORIENTAMENTO DEI PRESIDENTI È QUELLO DI CERCARE L’INDIPENDENZA DA VIA ALLEGRI. SI PUNTA AD ELEGGERE UN PRESIDENTE SENZA SCONTRI

La Lega Serie A è compatta nel volersi “svincolare” dalla Figc, scrive il Corriere dello Sport. Ieri il presidente del Napoli è stato chiaro nell’attacco mosso a Gravina. Interpreta l’orientamento della maggioranza dei presidenti dei club.

“Magari divisi all’interno, ma compatti davanti alla Federcalcio. In Serie A, infatti, continuano a soffiare i venti di indipendenza e di autonomia nei confronti di via Allegri”.

La prima conseguenza, continua il quotidiano sportivo, è che “improvvisamente i club hanno cominciato a manifestare il desiderio di individuare ed eleggere un presidente in sintonia, senza scontri, sbarramenti o veti incrociati. Almeno questo è ciò che è emerso dalla prima assemblea elettiva che, come previsto, si è risolta con un nulla di fatto”.

Dall’urna sono venute fuori 17 schede bianche, 2 nulle e un voto per Blandini, candidato di Lotito.

Un nuovo incontro è in programma tra lunedì e martedì prossimo. “Il rischio è che si arrivi ad eleggere un nuovo presidente con una maggioranza risicata, con il doppio effetto di avere un numero uno debole dentro via Rosellini e anche di ‘autorizzare’ la Federcalcio a intervenire per gestire le spaccature”.

“Al momento la maggioranza spinge per ottenere una più ampia autonomia senza strappi con la Figc”.

