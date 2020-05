LA GUERRA DEI DIRITTI TV - SKY CHIEDE UNO SCONTO CHE VA DAI 120 AI 140 MILIONI. DE LAURENTIIS E LOTITO FANNO FRONTE COMUNE E SI OPPONGONO – ANDREA AGNELLI GUIDA LA LINEA MORBIDA VORREBBE UN ACCORDO: "SONO PARTNER STORICI E POSSONO ESSERE IN DIFFICOLTÀ ANCHE LORO". SULLE POSIZIONI DELLA JUVENTUS CI SONO SASSUOLO, BOLOGNA E PARMA. E INOLTRE MAROTTA E SCARONI, OSSIA INTER E MILAN, NON SONO AFFATTO OSTILI…

Da ilnapolista.it

lotito de laurentiis

I club di Serie A sono divisi anche sui diritti tv. I broadcaster non hanno ancora pagato la terza e ultima tranche. Chiedono un forte sconto. Sky ha chiesto uno sconto che va dai 120 ai 140 milioni. Nel caso in cui non si giocasse, vorrebbe proprio non pagare niente dei 255 milioni. La trattativa è stata affidata all’ad della Lega Serie A De Siervo. Non tutti i club sono contrari a un accordo, anzi.

Come spiega il Corriere dello Sport, alla testa dei dialoganti, dei fautori della linea morbida, c’è Andrea Agnelli che ha sottolineato la necessità di una certa comprensione. “Sono partner storici e possono essere in difficoltà anche loro”

andrea agnelli de laurentiis

Sulle posizioni della Juventus ci sono Sassuolo, Bologna e Parma. E inoltre Marotta e Scaroni, ossia Inter e Milan, non sono affatto ostili.

Chi, invece, è per la linea dura, è Aurelio De Laurentiis definito dal Corsport “il più feroce a sostenere la guerra alle televisioni, si sta già attrezzando”.

de laurentis lotito tavecchio john elkann andrea agnelli andrea agnelli 2 andrea agnelli 3 andrea agnelli 1 de laurentis galliani lotito foto mezzelani gmt