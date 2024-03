23 mar 2024 14:30

LA GUERRA NEL PALLONE! – IL CENTROCAMPISTA UCRAINO DEL GENOA, RUSLAN MALINOVSKYI, SVELENA CONTRO L’ATALANTA, SUA EX SQUADRA, PER AVER CELEBRATO IL GOL DEL RUSSO ALEKSEJ MIRANCHUK: “È UN BUON CONTRIBUENTE DEL TERRORISMO RUSSO” – MALINOVSKYI HA PUBBLICATO IMMAGINI DI BOMBARDAMENTI IN UCRAINA CORREDATI DALLA FRASE, RIVOLTA EVIDENTEMENTE ALL’EX COMPAGNO: "NON TI RICORDA NIENTE? FORSE KHARKIV? CHAMPIONS LEAGUE?”