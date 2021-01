Da corriere.it

andrea walter zenga 4

Burrasca in casa Zenga, o nelle «case Zenga». Andrea, figlio di Walter ex portiere dell’Inter e della Nazionale, al momento è al Grande Fratello Vip. E durante una delle «confessioni» tipiche della trasmissione ha raccontato che lui e il fratello Nicolò non hanno praticamente mai sentito il padre, e che sono stati cresciuti solo dalla madre Roberta Termali, seconda moglie di Walter.

Andrea, 27 anni, in passato portiere a livello dei Dilettanti e ora modello, spiega: «Quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto. Dopo i 13 anni lo avrò sentito un paio di volte in tutto. Ci siamo incontrati nel 2019 al matrimonio di mio fratello maggiore: non ci vedevamo da 13 anni, è nata e morta lì, ci siamo solo salutati». Questo, però, non è una colpa del padre, spiega il figlio che aggiunge: «Non lo dico con cattiveria, ma lui nei momenti importanti non c’è stato.

ANDREA ZENGA ROBERTA TERMALI

Secondo me non è un obbligo essere padri, è un volere: se questo volere non c’è stato, non posso fargliene una colpa». Zenga però ora starebbe cercando di contattare il giovane: «Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita lo deve volere: a 27 anni non mi serve ricevere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più. Con questo non sto rinnegando mio papà. Secondo me deve essere il padre a fare il primo passo: perché dovremmo essere io e mio fratello ad andare a cercare una persona che nei momenti importanti non c’è stata?».

WALTER ZENGA ANDREA ZENGA

L’ex numero uno nerazzurro, che ha in totale cinque figli — Jacopo, avuto dalla prima moglie Elvira Carfagna; Andrea e Nicolò, appunto; Samira e Walter jr. avuti dalla terza moglie Raluca Rebedea, dalla quale ha appena annunciato il divorzio — ha prontamente replicato a mezzo Instagram con una foto che recita «Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia», e un messaggio a chi lo ha insultato: «Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere…».

ANDREA WALTER ZENGA 1 walter zenga e diego armando maradona

