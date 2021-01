LA GUERRA DEGLI ZENGA - “MIO PADRE NON C’E’ MAI STATO” – DOPO LE ACCUSE DI ANDREA AL ‘GFVIP’, A ‘DOMENICA LIVE’ SUO FRATELLO NICOLÒ METTE IL CARICO CONTRO WALTERONE: “A 20 ANNI GLI HO SCRITTO UNA LETTERA MA LA RISPOSTA NON HA FATTO BRECCIA COME AVREI VOLUTO. MI HA BLOCCATO SU INSTAGRAM DA UN ANNO, NON SO BENE IL MOTIVO, NON GLI HO FATTO NIENTE, UNA VOLTA L’ANNO TI INVITA A DUBAI MA SEMBRA IL COMPITINO FATTO. COSA VOGLIO DIRGLI? IO NON CHIUDO LA PORTA MA…” – VIDEO

Da 361magazine.com

Come il fratello Andrea, Nicolò Zenga ha raccontato del suo rapporto con il padre Walter

NICOLO' ZENGA

E’ stato ieri ospite in studio a Domenica Live Nicolò Zenga, il figlio maggiore di Walter e fratello di Andrea, che attualmente è un concorrente del Grande Fratello Vip. Il giovane ha raccontato – proprio come il fratello – di non avere rapporti con il padre: “lui non c’è stato nella nostra vita”.

“Se lo cercavo? Io sono sempre stato quello che ha cercato di avere contatto con lui. Andrea ha deciso di non averne bisogno perché aveva me e mamma. Io l’ho cercato spesso negli anni e a volte mi ha risposto ma a volte no… però è sempre stato non voluto o sentito da lui.”, ha raccontato Nicolò.

Il racconto del loro rapporto continua: “A vent’anni gli ho scritto una lettera ma la risposta c’è stata a modo suo, non ha fatto breccia come avrei voluto. Gli ho raccontato il mio dolore ma ognuno fa le sue scelte, nessuno gli ha mai fatto una colpa. Io penso che lui quando siamo nati noi era nel pieno della carriera e non aveva l’istinto paterno che adesso ha con gli altri figli.

WALTER E NICOLO' ZENGA

Motivi di rabbia verso di noi? Non me ne vengono in mente. Nostra mamma ci ha spinto verso di lui, sempre. Mi ha bloccato su Instagram da un anno, non so bene il motivo non gli ho fatto niente, non ho avuto modo. Come ha detto Andrea siamo persone tranquillissime e siamo cresciuti bene.”

andrea zenga

Dopo che il figlio Andrea ha parlato del loro rapporto definendolo inesistente, Walter ha replicato sui social, scrivendo questa frase:

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia.”

E su questo Nicolò spiega:

andrea zenga

“Me l’ha sempre data anche a me questa risposta, nascondendosi dietro queste frasi qua. Io l’ho sempre vista come un non volere confrontarsi. Mia mamma se lo spiega come noi…siamo legatissimi e ci diciamo tutto e non ci spieghiamo il motivo. Lui dice che il passo c’è stato perché una volta l’anno ti invita a Dubai ma sembra il compitino fatto. Ho preso l’aereo e sono andato a differenza di Andrea ma ad oggi il rapporto è lo stesso. Cosa voglio dirgli? Io non chiudo la porta ma se in 30 anni non sono mai riuscito a fare breccia…”

