4 mar 2022 10:45

LE GUERRE DEL PALLONE – VOLANO STRACCI IN LEGA TRA LOTITO E MAROTTA (NON INTENZIONATO AD APPOGGIARE IL CANDIDATO DEL PATRON LAZIALE, LORENZO CASINI, ALLA PRESIDENZA) - IL PRESIDENTE BIANCOCELESTE HA LIQUIDITO L’AD DELL’INTER: “NON HAI TITOLO PER PARLARE, SEI STIPENDIATO E NON PROPRIETARIO” (IERI I PROPRIETARI IN LEGA ERANO 4 SU 20) - L’ASSEMBLEA RINVIA IL VOTO SU RICHIESTA DI LOTITO E DE LAURENTIIS: “ALTRIMENTI BRUCIAMO CASINI”. MA CRESCE L’IPOTESI ABODI (PRESIDENTE DEL CREDITO SPORTIVO ED EX NUMERO 1 DELLA LEGA DI B)