HA UN BIDONE DELLA SPAZZATURA AL POSTO DEL CUORE - IL PORTIERE UNGHERESE ZSOMBOR SENKO, EX JUVE, FINISCE NELLA BUFERA PER NON AVER FATTO SEGNARE UN BAMBINO DI 6 ANNI PRIMA DELLA PARTITA TRA L'MTK BUDAPEST E IL DIOSGYOR - IL BIMBO, CHE STAVA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO, È ARRIVATO FINO ALLA PORTA INDISTURBATO, MA L'ESTREMO DIFENSORE GLI HA NEGATO LA GIOIA - L'ALLENATORE HA SPIEGATO: "È STATA MIA LA RICHIESTA DI NON FARLO SEGNARE… " - VIDEO

Il portiere si chiama #Senko, è ungherese, fino a gennaio giocava nella #Juventus Under 23. https://t.co/vkrvhzXXRs — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 17, 2023

Zsombor Senko para il tiro di un bimbo di 6 anni

Su indicazione del proprio allenatore, l'estremo difensore ungherese ha chiuso la porta al bimbo, scatenando le polemiche. […] Il più classico dei "regali" a un ragazzino di 6 anni: goal semplice, sfera che gonfia la rete. Insomma, un ricordo indimenticabile. […] Siamo in Ungheria, in seconda divisione: match tra l'MTK Budapest e il Diósgyor. Il bimbo entra in area, calcia, ma il portiere, l'ex Juventus Next Gen Zsombor Senkó, para una prima volta. E va bene, ci sta. C'è la ribattuta.

Passettino dopo passettino Enok, con la maglia dell'MTK Budapest, controlla il pallone, prova ancora con il destro, ma l'estremo difensore del Diósgyor blocca, calciando lontano la sfera tra i fischi e le proteste di tutto lo stadio. […]

"Prima di tutto, dico che Zsombor Senkó e la squadra non c'entrano nulla: è stata mia la richiesta di non permettere al bambino di segnare. Il portiere ha semplicemente rispettato la mia richiesta". A parlare è Sergej Kuznetsov, tecnico del Diósgyor […]

"Se qualcuno vuole che il DVTK collabori in un'iniziativa di beneficenza o in un compleanno, il minimo sarebbe informarci in anticipo. E non è successo. Un'azione simile avrebbe posto anche l'altra squadra in una posizione scomoda: non cambierei la mia scelta". […]

