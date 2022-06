1 giu 2022 16:55

HA VINTO LA CHAMPIONS LEAGUE? "SCIAPÒ"! MI PIACE COME ALLENATORE? NO! - FANTANTONIO CASSANO, DETTO ORMAI "L'ORACOLO DI BARI VECCHIA" PER LE PREVISIONI SUI SOCIAL MAI AZZECCATE MANCO PER SBAGLIO, NON SALE SUL CARRO DEL TECNICO ITALIANO FRESCO CAMPIONE D'EUROPA CON IL REAL MADRID E ALLA "BOBO TV" SPARA: "TRA 10 ANNI CONTERÀ LA BACHECA E LA VITTORIA DELLA COPPA. POI PERÒ VADO NEL DETTAGLIO AD ANALIZZARE: IL LIVERPOOL HA FATTO 26 TIRI, IL REAL MADRID SOLO 2. MI PARE EVIDENTE CHE NEL CAMMINO ABBIA AVUTO FORTUNA…"