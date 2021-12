27 dic 2021 20:15

HAI SOLO 1 POSTO LIBERO A TAVOLA: QUALE CALCIATORE INVITERESTI PER LE FESTE? PAOLO CONDÒ: "BORRIELLO, MA PRIMA MANDO VIA GLI ALTRI PER PERMETTERGLI DI PORTARE CHI VUOLE – RONALDO, IL PORTOGHESE, PER VEDERE COME SCHIZZANO LE SUE TRANSAMINASI DOPO ANNI DI DIETA PROTEICA – CICCIO CAPUTO COSÌ LA BIRRA LA PORTA LUI – ADRIANO LEITE RIBEIRO PER DIRGLI DI NON ESAGERARE CON IL PARMIGIANO – IL MAI DIMENTICATO "CAMILLUCCIO" ZUNIGA (PER IL MOTIVO GUARDATE LA FOTO) - I COMMENTI PIÙ DIVERTENTI AL TWEET DELLA LEGA SERIE A