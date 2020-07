LO HANNO COSTRETTO SULLA SEDIA A ROTELLE E ORA HANNO PURE LO SCONTO DI PENA – CASO BORTUZZO: RIDOTTA IN APPELLO LA PENA AI DUE AGGRESSORI: 14 ANNI E 8 MESI. (IN PRIMO GRADO AVEVANO RICEVUTO 16 ANNI) - LORENZO MARINELLI E DANIEL BAZZANO, 25 E 26 ANNI, FERIRONO ALLE SPALLE IL NUOTATORE CON UN COLPO DI PISTOLA. SONO STATI RICONOSCIUTI COLPEVOLI DEL TENTATO OMICIDIO PREMEDITATO DEL 20ENNE, MA NON DI QUELLO DELLA SUA RAGAZZA

Fulvio Fiano per corriere.it

manuel bortuzzo

Pena ridotta in appello a 14 anni e 8 mesi di carcere per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due attentatori che con un colpo di pistola hanno costretto sulla sedia a rotelle il ventenne nuotatore Manuel Bortuzzo nella notte tra il 2 e 3 febbraio del 2019. In primo grado avevano ricevuto 16 anni.

L’ex membro della nazionale italiana di nuoto non era presente in aula e si è informato telefonicamente sull’esito attraverso del processo il suo avvocato Massimo Ciardullo: «Manuel continua ad allenarsi e a fare la sua vita. Gli ho spiegato che l’impianto accusatorio è confermato e lui ha semplicemente registrato la notizia senza commentare», spiega il legale.

lorenzo marinelli 2

Lo sconto, seppur lieve , nasce dal mancato riconoscimento del tentato omicidio anche a carico della ragazza che era con Manuel e fu sfiorata dai tre proiettili, uno dei quali andò a segno prima che la pistola si inceppasse. In primo grado i due imputati erano stati infatti ritenuti responsabili di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e la Procura generale aveva chiesto la conferma in appello della sentenza a 16 anni di reclusione. Lorenzo Marinelli, 25 anni, e Daniel Bazzano, 26 anni, hanno sempre sostenuto di aver fatto fuoco «per errore».

daniel bazzano 2

Non volevano cioè colpire Bortuzzo, che era con la sua fidanzata Martina a un distributore automatico di sigarette, ma vendicarsi di chi li aveva picchiati pochi minuti prima in un pub. Dopo la rissa si erano allontanati in scooter per andare a recuperare una pistola che custodivano in un nascondiglio, erano tornati e avevano fatto fuoco contro la coppia che era di spalle. Un colpo sparato alla cieca dopo un generico richiamo ma senza neanche aspettare di guardare in faccia le ignare vittime.

bortuzzo

Buttata via l’arma si erano poi dati alla fuga durata tre giorni. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, arrivata al termine del rito abbreviato (dunque con un calcolo di pena già scontato di un terzo), il gup sottolineava che «deve evidenziarsi come nessun particolare tratto positivo possa cogliersi nella condotta degli imputati».

lorenzo marinelli 1

daniel bazzano

I due, entrambi di Acilia, si erano costituiti dopo il ritrovamento della pistola in piazza Archiloco, all’Axa. «I due indagati — scriveva ancora il giudice — dopo aver programmato un omicidio non riuscito per cause indipendenti dalla loro volontà, hanno poi ideato un piano tendente a garantire almeno parzialmente la loro impunità, dimostrando la proclività al delitto e l’assoluta mancanza di resipiscenza».

manuel bortuzzo 5

E ancora: «Appare evidente che i due — prosegue il gip — una volta appreso dagli organi di stampa del ritrovamento dell’arma con (verosimilmente) le impronte del Marinelli abbiano deciso di costituirsi provando a circoscrivere la responsabilità al solo sparatore, senza riuscire a fornire però una ricostruzione dei fatti minimamente convincente». Le modalità del delitto e la personalità dei due soggetti denotano anzi «la mancanza di scrupoli e controllo», tanto da costituire «un rischio altissimo di reiterazione di delitti della spessa specie».

A un anno e mezzo dal suo ferimento, Manuel continua intanto ad allenarsi per la piena riabilitazione, convinto che prima o poi tornerà a camminare.

